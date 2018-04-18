İTALYANLAR DUYURDU! BEŞİKTAŞ, İSRAİLLİ YILDIZIN PEŞİNDE
İtalyan basını, Beşiktaş'ın RB Salzburg'da forma giyen golcü futbolcu Munas Dabbur'la yakından ilgilendiğini yazdı.
Yaz transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapması beklenen Beşiktaş'la ilgili İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.
İtalyan menşeili Tutto Mercato Web adlı internet sitesi, Siyah Beyazlılar'ın RB Salzburg'da forma giyen Munas Dabbur'la yakından ilgilendiğini yazdı.
Haberde Beşiktaş'ın 25 yaşındaki golcü futbolcuyu bir süredir gönderdiği gözlemciler vasıtasıyla yakından izlediği kaydedildi.
DÜNYA DEVLERİ PEŞİNDE
Öte yandan İsrailli futbolcuyla ilgilenen diğer kulüpler arasındaysa başta Lazio olmak üzere Arsenal, Fiorentina, Sevilla, Tottenham Hotspur ve Villarreal'in de olduğu öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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