Erdoğan Start Verdi, Seçim Süreci Başladı! İşte Bundan Sonra Olacaklar
Eski Milli Savunma Bakanı Kafede Boğazından Bıçaklanarak Öldürüldü
Bahçeli, Mhp'nin 24 Haziran Adayını Resmen İlan Etti!
Arsene Wenger, Genç Yıldız Yusuf Yazıcı'nın Peşinde
Samet Aybaba'dan İlginç Sözler: Sevdiğim Hakem Yok
Cumhurbaşkanı Adayı Olacak Mı? İşte Demirtaş'tan İlk Açıklama
İyi Parti Seçime Girebilecek Mi? Ysk'dan İlk Yanıt Geldi
Mhp Seçim Takvimini Belirledi! Adres: Kızılcahamam
Chp Lideri Kılıçdaroğlu'nun Acı Günü!
Beşiktaş'ın Eski Yıldızından Türkçe Paylaşım!
İtalyanlar Duyurdu! Beşiktaş, İsrailli Yıldızın Peşinde
Yaş Farkı 53! Oğlunun Cenazesinde Tanıştığı Genç İle Evlendi
Ak Parti'de Erken Seçim Hazırlıkları Başladı, Yarın Toplanıyorlar
Abd'den S-400 Uyarısı: Türkiye'ye Yaptırım Uygulanabilir
Faciaya Ramak Kala! Kamyon 10 Kişinin Arasına Daldı
Büyük Sürpriz! Slaven Bilic Almanya Yolcusu
Inter'den Nagatomo Açıklaması: Sezon Sonu Tüm Opsiyonları Değerlendireceğiz
Dünya Basını Erken Seçim Kararını Böyle Duyurdu!
Hatay'dan Acı Haber Geldi: 1 Askerimiz Şehit Oldu
Erken Seçim Kararının Resmileşeceği Tarih Belli Oldu! Gözler Meclis'te

İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş, İsrailli yıldızın peşinde

İTALYANLAR DUYURDU! BEŞİKTAŞ, İSRAİLLİ YILDIZIN PEŞİNDE

İtalyan basını, Beşiktaş'ın RB Salzburg'da forma giyen golcü futbolcu Munas Dabbur'la yakından ilgilendiğini yazdı.

Tarih : 18 Nisan 2018, 19:20
Puan Ver : İtalyanlar Duyurdu! Beşiktaş, İsrailli Yıldızın Peşinde(6/10)2

Yaz transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapması beklenen Beşiktaş'la ilgili İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.

İtalyan menşeili Tutto Mercato Web adlı internet sitesi, Siyah Beyazlılar'ın RB Salzburg'da forma giyen Munas Dabbur'la yakından ilgilendiğini yazdı.

Haberde Beşiktaş'ın 25 yaşındaki golcü futbolcuyu bir süredir gönderdiği gözlemciler vasıtasıyla yakından izlediği kaydedildi.

DÜNYA DEVLERİ PEŞİNDE

Öte yandan İsrailli futbolcuyla ilgilenen diğer kulüpler arasındaysa başta Lazio olmak üzere Arsenal, Fiorentina, Sevilla, Tottenham Hotspur ve Villarreal'in de olduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İtalyanlar  Duyurdu  Beşiktaş  İsrailli  Yıldızın  Peşinde    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER