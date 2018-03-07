Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığını ziyaret eden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e itfaiye çalışanlarınca türkülü karşılama yapıldı.

ADALET BAKANI İTFAİYE EKİPLERİNİ ZİYARET ETTİ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara İtfaiyesi ziyareti sırasında itfaiye çalışanları ziyaret etti. İtfaiye çalışanları Abdülhamit Gül'ü, türküyle karşıladı.

İTFAİYE EKİBİNİN CESUR ÇALIŞMALARINI VURGULADI

İtfaiye erleriyle bir araya gelen Gül'ün gelişi şerefine bir itfaiye eri tarafından türkü okundu. İtfaiye erlerinin çalışmalarını vurgulayan cesur itfaiyeciler türküsü, dinleyenleri mest etti.

Kaynak: haberinburada