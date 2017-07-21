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İtfaiye Ekipleri Ölmek Üzere Olan Köpeği Böyle Hayata Döndürdü

İTFAİYE EKİPLERİ ÖLMEK ÜZERE OLAN KÖPEĞİ BÖYLE HAYATA DÖNDÜRDÜ

Kaliforniya'da yangında zarar gören köpek ölmek üzereyken itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Köpeğin hayata döndürülme anı böyle kayda alındı.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 12:10
Puan Ver : İtfaiye Ekipleri Ölmek Üzere Olan Köpeği Böyle Hayata Döndürdü(8/10)4

Bakersfield, Kaliforniya'da yanan bir evden bilinci kapalı halde çıkarılan Jack, itfaiye ekiplerinin ilk müdahalesinde aldığı oksijen yardımıyla hayata döndü. Ekipler, dumandan zehirlenen köpeğe evin bahçesinde özel hayvan maskesiyle oksijen verdi. Jack hayata döndükten sonra aşkla sahibinin kollarına koştu.

KAHRAMANIYLA YENİDEN BİR ARAYA GELDİ

Solunum sıkıntıları ve ayağındaki hafif yanıklar tedavi edildikten sonra veteriner gözetiminde bir gece geçiren köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jack isimli köpeğin hayatını kurtaran itfaiye görevlisi, ailesinin yanına dönen köpeği evinde ziyaret etti.

( Kaynak: dailymail.co.uk)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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