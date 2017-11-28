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İtfaiye Müdürü, Takım Elbiseyle Dumanlar Arasında Bebek Aradı

İTFAİYE MÜDÜRÜ, TAKIM ELBİSEYLE DUMANLAR ARASINDA BEBEK ARADI

Zonguldak'ta Afganistan uyruklu ailenin evinde çıkan yangını mesaide olmadığı sırada duyan itfaiye müdürü, olay yerine gelerek takım elbisesiyle dumanlar altındaki evde bebek aradı.

Tarih : 28 Kasım 2017, 05:40
Puan Ver : İtfaiye Müdürü, Takım Elbiseyle Dumanlar Arasında Bebek Aradı(5/10)1

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Afganistan uyruklu ailenin evinde çıkan yangını, mesaide olmadığı sırada duyan ve üstünde takım elbisesi bulunan itfaiye müdürü, olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Müdür Taşkın, dumanlar altındaki eve girerek bebek aradı.

BİNANIN 4. KATINDA YANGIN ÇIKTI

Alaplı Fatih Mahallesinde bulunan ve Afganistan uyruklu 6 kişinin yaşadığı 5 katlı binanın 4'üncü katında, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yoğun dumandan etkilenen Afgan uyruklu Mümin Kurbani (25) olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İTFAİYE MÜDÜRÜ TAKIM ELBİSEYLE DUMANLARIN ARASINA DALDI

Olay sırasında mesaide olmayan Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, üzerinde takım elbise olmasına rağmen, yangına müdahale eden arkadaşlarına yardım etti.

DUMANLARIN İÇİNDE 15 DAKİKA BOYUNCA BEBEK ARADI

Bu sırada evde bir bebek olabileceği söylentisi üzerine Taşkın, oksijen tüpünün bitmesine rağmen eve girdi ve yaklaşık 15 dakika içeride kalarak bebek aradı.

Taşkın, evde kimsenin olmadığı kanaatine varınca yanan evi terk etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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