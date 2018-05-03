İTFAİYECİ ISIRILMASINI ALDIRIŞ ETMEDİ, ARILARI ÇIPLAK ELLE BÖYLE TOPLADI
Adıyaman'da kovanından ayrılarak apartmanın bacasında oğul yapan arıları itfaiye eri çıplak elle toplayarak, kovana koydu.
Adıyaman'da kovanından ayrılarak apartmanın bacasında oğul yapan arıları itfaiye eri çıplak elle toplayarak, kovana koydu.
BİNANIN BACASINA OĞUL YAPAN ARILAR İTFAİYEYE BİLDİRİLDİ
Adıyaman merkez Bozbey Caddesi'nde meydana gelen olayda bir binanın bacasını kovanından firar eden arılar istila etti. Bina sahibi Gaffari Karayıldız binanın bacasına arıların oğul yaptığını itfaiye ekiplerine bildirdi.
ARI DOLU BACANIN İÇİNE ELİNİ SOKTU
Arıların bulunduğu çatıya çıkan itfaiye ekipleri bacaya oğul yapan arıları koymak için kovan getirdi. İtfaiye eri Ahmet İzci, arılara yaklaşarak bacanın içine elini soktu. Çıplak elle arıları avuçlayan Ahmet İzci, arıları kovana bıraktı.
ISIRILMASINA ALDIRIŞ ETMEDEN ARILARI TOPLADI
Zaman zaman arılar tarafından ısırılan Ahmet İzci, buna aldırış etmeden arıları bacadan topladı. Gaffari Karayıldız ise itfaiye ekiplerine yaptıkları çalışmadan dolayı teşekkür etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Avustralya 1 Milyondan Fazla Kanguruyu Öldürecek
- Ürdün İran'la Diplomatik İlişkilerini Kesen Fas'a Destek Verdi
- Eta Silahsızlanma Süreci Kapsamında Son Silahlarını Da Fransız Yetkililere Teslim Etti
- İsrailli Adam Siyahi Mülteciye Hakaretler Savurup Zorla Selfie Çekti
- Bundan Böyle Ünlü Adada Plastik Çatal-Bıçağa İzin Yok!
Bu Haberle İlgili Yorumlar