Adıyaman'da kovanından ayrılarak apartmanın bacasında oğul yapan arıları itfaiye eri çıplak elle toplayarak, kovana koydu.

BİNANIN BACASINA OĞUL YAPAN ARILAR İTFAİYEYE BİLDİRİLDİ

Adıyaman merkez Bozbey Caddesi'nde meydana gelen olayda bir binanın bacasını kovanından firar eden arılar istila etti. Bina sahibi Gaffari Karayıldız binanın bacasına arıların oğul yaptığını itfaiye ekiplerine bildirdi.

ARI DOLU BACANIN İÇİNE ELİNİ SOKTU

Arıların bulunduğu çatıya çıkan itfaiye ekipleri bacaya oğul yapan arıları koymak için kovan getirdi. İtfaiye eri Ahmet İzci, arılara yaklaşarak bacanın içine elini soktu. Çıplak elle arıları avuçlayan Ahmet İzci, arıları kovana bıraktı.

ISIRILMASINA ALDIRIŞ ETMEDEN ARILARI TOPLADI

Zaman zaman arılar tarafından ısırılan Ahmet İzci, buna aldırış etmeden arıları bacadan topladı. Gaffari Karayıldız ise itfaiye ekiplerine yaptıkları çalışmadan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: haberinburada