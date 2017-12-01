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Itır Esen, kendini tacından eden tweet nedeniyle ifade verdi!

ITIR ESEN, KENDİNİ TACINDAN EDEN TWEET NEDENİYLE İFADE VERDİ!

Miss Turkey güzellik yarışmasında attığı tweet nedeniyle birincilik tacı geri alınan Itır Esen, attığı tweet nedeniyle verdiği ifadede sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

Tarih : 01 Aralık 2017, 00:30
Puan Ver : Itır Esen, Kendini Tacından Eden Tweet Nedeniyle İfade Verdi!(10/10)6

Miss Turkey güzellik yarışmasında attığı tweet nedeniyle birincilik tacı geri alınan Itır Esen, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

SÖZLERİNİN YANLIŞ ANLAŞILDIĞINI SÖYLEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başavcılığı tarafından birkaç vatandaşın şikayeti üzerine Itır Esen hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Esen, soruşturma kapsamında Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na avukatıyla birlikte gelerek ifade verdi. Itır Esen'in ifadesinde paylaşımında hakaret kastının olmadığını belirterek, sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylediği öğrenildi.

TWEET NEDENİYLE TACI GERİ ALINMIŞTI

2017 Miss Turkey güzeli seçilen Itır Esen'in, 15 Temmuz'un yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ortaya çıkınca tacı geri alınmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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