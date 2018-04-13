İzmir'deki FETÖ soruşturmasında itirafçı olan örgüt üyesi, Menfez Paşası olarak bilinen Zekeriya Kuzu'nun bazı generallerin yaverlerini seçmesinde aktif rol oynadığını anlattı.

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan İ.T, örgütün " Çiğli üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı eski başçavuş Zekeriya Kuzu'nun bazı generallerin yaverlerinin atamasında aktif rol oynadığını söyledi.

FETÖ'NÜN TSK'DAKİ YAPILANMASINI DEŞİFRE ETTİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik soruşturmada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan İ.T, örgütün kripto subaylarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

İtirafçı İ.T'nin verdiği ifadeler doğrultusunda bugün İzmir merkezli 24 ilde gerçekleştirilen operasyonda halen görevde olan, aralarında üst düzey subayların bulunduğu 53 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı, bunlardan 34'ü gözaltına alındı.

Daha önce haklarında herhangi bir adli işlem yapılmayan ve "kripto" olarak adlandırılan FETÖ mensuplarını teşhis eden itirafçı, örgütün TSK'daki yapılanmasını da deşifre etti.

GENERALLERİN YAVERİNİ MENFEZ PAŞASI SEÇİYORMUŞ

İtirafçı İ.T, ifadesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi ile 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli oranlarda hapis cezalarının yanı sıra "nitelikli yağma"dan 54 yıl hapis cezasına çarptırılan eski başçavuş Zekeriya Kuzu'nun örgütteki faaliyetleri hakkında da bilgi verdi.

"Paşa" lakaplı eski başçavuş Kuzu'nun Hava Kuvvetleri Komutanlığının İzmir yapılanmasında etkin rol oynadığını anlatan İ.T, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında hava astsubayı M.U'nun FETÖ üyesi olduğunu iddia ederek, bu kişinin Kuzu tarafından dönemin Hava Eğitim Komutanı'nın yaveri seçilerek bu göreve getirildiğini belirtti.

Eski Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kubilay Selçuk'un yaverinin de Kuzu tarafından seçildiğini söyleyen İ.T, Çiğli'de hava astsubayı O.B'nin, (şüpheli) M.U'nun ev arkadaşı olduğunu ifade etti. O.B'nin örgüt üyesi olduğunu ileri süren İ.T, "Bu şahıs da Zekeriya Kuzu tarafından Kubilay Selçuk'un yanına yaver olarak yerleştirilmiştir." dedi.

ABD, NATO ve AB LEHİNE PROPAGANDA

Deniz Piyade Kurmay Albay A.S'nin "doçent" olmak için yabancı dil problemi yaşadığından bir TRT çalışanından bu konuda yardım aldığını belirten İ.T, söz konusu kişinin de örgütte "imam" olarak görev yaptığını ileri sürdü.

İtirafçı İ.T, şu bilgileri verdi:

"Bundan daha önemlisi de bahsettiğim A.S. ve bir denizci albay, o dönemlerde, devletçi hocaların aksine NATO, AB ve ABD lehine propaganda yaptıklarını ve milli menfaatler dışında yorumlar yaptıklarını işittim. Bu iki albay ile o dönemlerde rütbeleri üsteğmen olan H.T, A.A. ve H.Y. yakın ilişki içindeydi. H.T, öğrendiğim kadarıyla Balyoz ve Ergenekon davalarında kullanılan CD ile ilgili bilirkişi olarak görev yapmış ve ordudan ihraç edilmişti."

İ.T, Kara Harp Okulunda FETÖ'cü subayların öğrencilerin notlarıyla oynadığını ve subaylık kariyerlerini etkileyecek uygulamalarda bulunduklarını ifade etti.

Bölük komutanı S.Ç'nin bir gün 3. sınıfta okuyan bir harbiyelinin ismini söyleyerek okuldan atılacağını anlattığını belirten İ.T, "S.Ç, 'Bu öğrencinin her türlü hatasını yakalayın, üzerine gidin ve ceza verelim. Disiplin notunu düşürüp bunu okuldan atacağız.' dedi. Ben de 'Ne oldu, öğrencinin bir sıkıntısı yok.' deyince bana 'Hayır, öyle değil, annesi başörtülü, ailesi muhafazakar.' dedi. Sonra zaman içinde FETÖ içinde olmayan tüm kesimleri ordudan temizlemeye çalıştıklarını anladım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada