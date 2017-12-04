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İtirafçı olup FETÖ'cü futbolcuları tek tek açıkladı

İTİRAFÇI OLUP FETÖ'CÜ FUTBOLCULARI TEK TEK AÇIKLADI

İtirafçı olduğu için adli kontrolle serbest bırakılan FETÖ şüphelisi Zafer Biryol, futboldaki yapılanmayı tek tek anlattı.

Tarih : 04 Aralık 2017, 14:00
Puan Ver : İtirafçı Olup Fetö'cü Futbolcuları Tek Tek Açıkladı(9/10)5

Futbolda FETÖ/PDY ilişkisini araştıran İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube ekipleri, itirafçı Bekir İrtegün'ün ifadelerini genişleterek ByLock kullanıcısı ve FETÖ bağlantılı futbolcular hakkında çalışma başlattı.

İlk olarak milli kaleci Ömer Çatkıç gözaltına alındı ve tutuklandı. Son operasyon ise Çatkıç ile birlikte sohbetlere katılan milli futbolcu Zafer Biryol'a yönelik oldu. Biryol'un, ByLock kullanıcısı olması ve himmet vermesi nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Biryol'un, 17-25 Aralık sonrası FETÖ'nün Bank Asya'ya yönelik yaptığı çağrının ardından bankaya 800 bin TL yatırdığı ortaya çıktı.

TÜM İLİŞKİLERİ ANLATTI

Geçmişte Göztepe, Konyaspor, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Bursaspor ve Mersin İdman Yurdu formalarını giyen Biryol, FETÖ'nün spor yapılanması içindeki tüm ilişkileri anlattı. Denetimli serbestlikle salıverilen Biryol'un itirafçı olduğu öğrenildi. Biryol'un FETÖ ile ilk temasının, bir arkadaşı kanalıyla 2001- 2002 yılında Göztepe'de futbol oynamaya başladığı sırada gerçekleştiği belirtildi. Biryol, örgütün sohbet toplantılarına burada başladığını anlatırken, spor ahilerinin kendileri ile irtibatı kesmediğini de itiraf etti.

İTİRAFÇI OLDUĞU İÇİN SERBEST BIRAKILDI

Yapılan soruşturma kapsamında itirafçı olduğu için serbest bırakılan Biryol'un, kod isimleri ile birlikte bildiği şüphelileri anlattığı öğrenildi. Biryol, 'spor imamı'nın FETÖ'cü tüm futbolcular üzerinde etkili olduğunu da ifade etti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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