İTİRAFÇI OLUP FETÖ'CÜ FUTBOLCULARI TEK TEK AÇIKLADI
İtirafçı olduğu için adli kontrolle serbest bırakılan FETÖ şüphelisi Zafer Biryol, futboldaki yapılanmayı tek tek anlattı.
Futbolda FETÖ/PDY ilişkisini araştıran İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube ekipleri, itirafçı Bekir İrtegün'ün ifadelerini genişleterek ByLock kullanıcısı ve FETÖ bağlantılı futbolcular hakkında çalışma başlattı.
İlk olarak milli kaleci Ömer Çatkıç gözaltına alındı ve tutuklandı. Son operasyon ise Çatkıç ile birlikte sohbetlere katılan milli futbolcu Zafer Biryol'a yönelik oldu. Biryol'un, ByLock kullanıcısı olması ve himmet vermesi nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Biryol'un, 17-25 Aralık sonrası FETÖ'nün Bank Asya'ya yönelik yaptığı çağrının ardından bankaya 800 bin TL yatırdığı ortaya çıktı.
TÜM İLİŞKİLERİ ANLATTI
Geçmişte Göztepe, Konyaspor, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Bursaspor ve Mersin İdman Yurdu formalarını giyen Biryol, FETÖ'nün spor yapılanması içindeki tüm ilişkileri anlattı. Denetimli serbestlikle salıverilen Biryol'un itirafçı olduğu öğrenildi. Biryol'un FETÖ ile ilk temasının, bir arkadaşı kanalıyla 2001- 2002 yılında Göztepe'de futbol oynamaya başladığı sırada gerçekleştiği belirtildi. Biryol, örgütün sohbet toplantılarına burada başladığını anlatırken, spor ahilerinin kendileri ile irtibatı kesmediğini de itiraf etti.
İTİRAFÇI OLDUĞU İÇİN SERBEST BIRAKILDI
Yapılan soruşturma kapsamında itirafçı olduğu için serbest bırakılan Biryol'un, kod isimleri ile birlikte bildiği şüphelileri anlattığı öğrenildi. Biryol, 'spor imamı'nın FETÖ'cü tüm futbolcular üzerinde etkili olduğunu da ifade etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
- Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
- Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
- İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar