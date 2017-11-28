Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı

İtirafçı Zarrab'a, AK Parti'den ilk yorum: Bu tiyatroyu tanımıyoruz

İTİRAFÇI ZARRAB'A, AK PARTİ'DEN İLK YORUM: BU TİYATROYU TANIMIYORUZ

Suçunu kabul edip tanık olan Reza Zarrab'la ilgili AK Parti'den ilk yorum Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan geldi: Bu tiyatroyu tanımıyoruz.

Tarih : 28 Kasım 2017, 21:30
Puan Ver : İtirafçı Zarrab'a, Ak Parti'den İlk Yorum: Bu Tiyatroyu Tanımıyoruz(5/10)1

Suçunu kabul edip tanık olan Reza Zarrab'la ilgili AK Parti'den ilk yorum Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan geldi. Ünal konuyla ilgili "Biz bu tiyatroyu tanımıyoruz." dedi.

"BU TİYATROYU TANIMIYORUZ"

Ünal konuyla ilgili şunları söyledi:

"Hukuki olmayan ve uluslararası hukukta hiçbir karşılığı bulunmayan tamamen siyasi Türkiye'ye dönük bazı çevrelerin operasyonlarından ibaret olan ve hele hele FETÖ'nün Amerika'da dizilere kadar sızdığını biliyoruz. Hakimin kim olduğunu, amacını biliyoruz. Bu tiyatroyu gündemimize almıyoruz. Bu tiyatroyu tanımıyoruz."

REZA ZARRAB, RESMEN TANIKLIK YAPACAK

Hatırlanacağı gibi ABD'deki davanın bugünkü duruşması öncesi Yargıç Richard Berman'ın, "Mahkemeye kim gelecek?" sorusunu yanıtlayan Savcı, "Reza Zarrab suçunu kabul etti ve Atilla'ya karşı tanıklık yapmak üzere bugün ya da yarın mahkemeye getirilecek" cevabını vermişti.

Savcının cevabının ardından Zarrab'ın tanıklık edeceği resmen kesinleşmiş oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İtirafçı  Zarrab  A  Ak  Parti  Den  İlk  Yorum  Bu  Tiyatroyu  Tanımıyoruz  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER