Suçunu kabul edip tanık olan Reza Zarrab'la ilgili AK Parti'den ilk yorum Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan geldi: Bu tiyatroyu tanımıyoruz.

Suçunu kabul edip tanık olan Reza Zarrab'la ilgili AK Parti'den ilk yorum Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan geldi. Ünal konuyla ilgili "Biz bu tiyatroyu tanımıyoruz." dedi.

"BU TİYATROYU TANIMIYORUZ"

Ünal konuyla ilgili şunları söyledi:

"Hukuki olmayan ve uluslararası hukukta hiçbir karşılığı bulunmayan tamamen siyasi Türkiye'ye dönük bazı çevrelerin operasyonlarından ibaret olan ve hele hele FETÖ'nün Amerika'da dizilere kadar sızdığını biliyoruz. Hakimin kim olduğunu, amacını biliyoruz. Bu tiyatroyu gündemimize almıyoruz. Bu tiyatroyu tanımıyoruz."

REZA ZARRAB, RESMEN TANIKLIK YAPACAK

Hatırlanacağı gibi ABD'deki davanın bugünkü duruşması öncesi Yargıç Richard Berman'ın, "Mahkemeye kim gelecek?" sorusunu yanıtlayan Savcı, "Reza Zarrab suçunu kabul etti ve Atilla'ya karşı tanıklık yapmak üzere bugün ya da yarın mahkemeye getirilecek" cevabını vermişti.

Savcının cevabının ardından Zarrab'ın tanıklık edeceği resmen kesinleşmiş oldu.

Kaynak: haberinburada