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İto Başkanı Çağlar: İşverene 100 Tl'lik Destek Devam Etmeli
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ito başkanı çağlar: işverene 100 tl'lik destek devam etmeli

İTO BAŞKANI ÇAĞLAR: İŞVERENE 100 TL'LİK DESTEK DEVAM ETMELİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, 2016 yılında işverene sağlanan 100 TL'lik asgari ücret desteğinin devam etmesinin son derece önemli olduğunu söyledi.

Tarih : 29 Aralık 2016, 17:29
Puan Ver : İto Başkanı Çağlar: İşverene 100 Tl'lik Destek Devam Etmeli(5/10)6


İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, 2016 yılında işverene sağlanan 100 TL'lik asgari ücret desteğinin devam etmesinin son derece önemli olduğunu söyledi.



Çağlar, "Asgari ücrete geçen yıl yapılan yüzde 30'luk artışın ardından hükümetimiz de bu konuda elini taşın altına koydu ve işverene çalışan başına 100 TL'lik bir destek sağladı. Baktığınızda bu destek reel kesime 10 ayda 8.5 milyar lira katkı getirmiş. Bu tutar da elbette yatırım ve istihdam olarak ülke ekonomisine geri dönüyor" dedi.



Söz konusu desteğin 2017 yılında da devam etmesine ihtiyaç olduğunu belirten Çağlar, "Hükümetimizin bu konudaki bir kanun tasarısını Meclis'e sunduğunu biliyoruz. Nitekim Sayın Başbakanımız da bu desteğin devam edeceğine yönelik açıklamalarda bulundu. Hükümetimize iş dünyasının ihtiyaçlarına gösterdiği duyarlılıktan ötürü teşekkür ediyoruz. İsteğimiz bu desteğin 2017 yılında da çalışan başına en az 100 TL olarak devam etmesi" şeklinde konuştu.



İTO olarak 2017 yılını 'Ekonomide Seferberlik Yılı' ilan ettiklerini hatırlatan Çağlar, "Ekonomiyi el ele vererek büyüteceğiz. Bu noktada Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun açıkladığı kararın ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



 



kaynak:sabah








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