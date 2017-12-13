İTO BAŞKANI ÇAĞLAR'IN ÖLÜMÜNDE BÜYÜK İHMAL! HASTANE GAZ SIKIŞMASI VAR DEYİP EVE YOLLAMIŞ
İTO Başkanı İbrahim Çağlar'ın yaşamını yitirdiği gece gittiği hastaneden "gaz sıkışması olabilir" denilerek eve gönderildiği ortaya çıktı.
TRT 1'de yayımlanan ve İTO'nun 'Payitaht' dizisinde kuruluşuyla ilgili bölümde oynadığı günün gecesinde hayatını kaybeden İbrahim Çağlar'ın doktor ihmali kurbanı olduğu ortaya çıktı. Çağlar, bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip, Sahrayıcedid Aile Kabristanı'na defnedilecek. İşte İTO Başkanı Çağlar'ın ölüme yürüdüğü son günün hikayesi:
PAZAR GÜNÜ AKŞAMA KADAR PAYİTAHT SETİNDEYDİ
İbrahim Çağlar, pazar sabahı "Payitaht" dizisinin Kocaeli'ndeki setine eşi, çocuğu ve torunuyla birlikte gitti. Akşam saatlerinde evine döndü. Gece 01.00 dolayında kolunda uyuşma, göğsünde ağrı hissetti. Eşiyle birlikte Koşuyolu'ndaki bir özel hastaneye gitti.
"GAZ SIKIŞMASI OLABİLİR" DEYİP GÖNDERDİLER
Nöbetçi doktorlar Çağlar'ı muayene etti, EKG çekti, bir aksilik görünmediğine karar verdi... "Gaz sıkışması olabilir. Size gaz sıkıntınızı çözecek bir ilaç yazalım. Bunu kullanın, rahatlarsınız" diyerek evine gönderildi.
ECZANEYE VARDIĞINDA PARASI YOKTU!
Eşinin kullandığı arabayla nöbetçi eczaneye yöneldi. Yanına para almadığını hatırlayan İbrahim Çağlar araçta kalırken, eşi eczaneye girip ilaçları aldı.
EŞİ ECZANEDEN ÇIKTI VE ARABADA ÖYLECE BULDU
Eşi ilacı alıp döndüğünde Çağlar'ı başı önünde, kendinden geçmiş buldu. Hemen aynı hastaneye döndü. Kalp masajıyla müdahale sonrası Çağlar, aynı hastanenin Bağcılar'daki merkezine yönlendirildi.
ANJİYO YAPTIK, STENT TAKTIK, İKİ GÜN BURADA
Orada anjiyo yapıldı, doktor Çağlar'ın eşi ve o ana kadar haberi olup hastaneye koşan arkadaşlarına durumu açıkladı:
- Anjiyo yaptık, bir damar tıkalıydı. Stent taktık. Hastayı iki gün burada müşahede altında tutacağız. Bir süre vücudun oksijensiz kalması sorun yaratmış olabilir. Müşahede sırasında vücudu soğutacağız.
VE O ACI TELEFON: KAYBETTİK
Hastanede bekleyenler arasında bulunan İTO Başkan Yardımcısı Adnan Ersoy Ulubaş ve arkadaşları saat 04.00 dolayında görev bölümü yaptı:
- Hepimiz beklemeyelim. Bazılarımız evlerine dönüp biraz dinlensin, sabah nöbeti devralır.
Ulubaş, görev bölümü sonrası eve döndü. Çok geçmeden telefon geldi:
- İbrahim Çağlar ikinci kez kalp krizi geçirdi.
Hastaneye gitmek üzere evden çıkmıştı ki acı haber ulaştı:
- İbrahim'i kaybettik... (Vahap Munyar/Hürriyet)
Kaynak: haberinburada
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