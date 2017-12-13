İTO Başkanı Çağlar'ın ölümüyle ilgili konuşan hastane direktörü Prof. Yiğitbaşı, "Şikayeti gaz ve karın ağrısı olmasına rağmen EKG çekildi. Sonucu temiz çıkınca hemen eve gitmek istedi." dedi.

İTO Başkanı İbrahim Çağlar'ın kalp krizi geçirip vefat etmesi okları tedavi gördüğü hastaneye çevirdi. Söz konusu hastane grubunun Medikal Direktörü Prof. Gazi Yiğitbaşı, "Çağlar'ın şikayeti gaz ve karın ağrısıydı. Buna rağmen kalp riski dikkate alınıp EKG çekildi. Sonucu temiz çıkıp, verdiğimiz ilaçla rahatlayan Çağlar hemen çıkıp eve gitmek istedi. Kol ve göğüs şikayeti olsaydı zorla tutardık" açıklamasını yaptı.

ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN İLK KEZ KONUŞTU

İTO Başkanı Çağlar'ın vefatı ardından "doktor ihmali" iddiası çok konuşulmuştu. Hastane direktörü ölümünün ardından ilk kez konuştu.

İşte açıklamaları:

"GAZ AĞRISIYLA GELMESİNE RAĞMEN EKG ÇEKİLDİ, TEMİZ ÇIKTI"

- İbrahim Bey, bizim de yakından tanıdığımız, çok başarılı bir işadamıydı. O geceyi bir de bizden dinleyin.

Çağlar'ın Koşuyolu'ndaki hastanelerine eşiyle birlikte 10 Aralık 2017'yi 11 Aralık'a bağlayan saatlerde, 01.00'e doğru gittiğini belirtti:

- Doktorlarımıza aktardığı şikayet, "Şişkinlik, gaz, geğirme, karın ağrısı" şeklinde. Şikayetler arasında kol ve göğüs yok. Arkadaşlarımız kalp riskini dikkate alıp EKG çekiyor, temiz çıkıyor.

"İLAÇLA RAHATLAYTINCA HEMEN EVE GİTMEK İSTEDİ"

Ardından gaz için bebeklerde de kullanılan rahatlatıcı ilaç verildiğini vurguladı:

- İlaç, hastanın şikayetini gideriyor. Arkadaşlarımız başka tetkikler planlarken hasta, "Ben iyiyim, eve gitmek istiyorum" diyor.

"KOL VE GÖĞÜS ŞİKAYETİYLE GELSEYDİ ZORLA HASTANEDE TUTULURDU"

Prof. Yiğitbaşı, şu noktanın altını çizdi:

- Hasta başlangıçta kol ve göğüs şikayetiyle gelse, kendisi "zorla" hastanede tutulurdu.

Çağlar'ın hastaneden çıktıktan sonra, eczane önünde arabada ilk kalp krizini geçirdiğini kaydetti:

- EKG'de 15-20 dakika sonra yaşanan bir kalp krizi maalesef görülemeyebilir. Eşi İbrahim Bey'i yeniden Koşuyolu hastanemize yetiştirdi. Müdahale bahçede yapıldı, normale de döndü. Kalp ritmi de gayet iyiydi.

12 DAKİKADA BAĞCILAR'A

Durumdan grubun Bağcılar'daki merkez hastanesinin haberdar olduğunu, hastanın oraya sevkinin kararlaştırıldığını anlattı:

- Ambulans hastayı Avrasya Tüneli'nde 12 dakikada Bağcılar'daki merkezimize getirdi. Saat 02.20'ydi. 15-20 kişilik bir ekip kendisini bekliyordu. Bağcılar'daki hastanemiz tıbbi cihaz açısından en donanımlı merkezimiz.

Bağcılar'daki hastanede Çağlar'ın anjiyoya alındığına değindi:

- Yüzde 100 tıkalı olan bir damara stent takıldı. O damardan kan akışı başladı. Anjiyo sonrası kalp kasılması, tansiyon, refleksler normale dönmeye başladı.

Çağlar'ın eşi ile İTO'daki Başkan Yardımcısı Murat Kalsın'a son durumu şöyle aktardığını paylaştı:

- Hastamız uyanıyor, normale dönüyor...

"İKİNCİ KRİZ ÇOK ŞİDDETLİ, ÇOK CİDDİ BİR ŞOKTU"

İlk krizden hastanın kalbinin çok etkilenmediğine dikkat çekti:

- Maalesef ilerleyen saatlerde çok daha ağır ikinci bir atakla karşı karşıya kaldık. O sırada hastamız yoğun bakımdaydı. Kalpte ritim kayboldu. Hastayı cihaza bağladık. Kalbi devre dışı bırakıp, yaşatmayı denedik. Ancak, geri döndüremedik.

Anjiyo sırasında ikinci krizle ilgili belirti görüp göremediklerini sordum, şu yanıtı verdi:

- En küçük bir belirti yoktu. İkinci kriz, çok şiddetli, çok ciddi bir şoktu. Kaynak: Hürriyet

Kaynak: haberinburada