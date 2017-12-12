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İTO Başkanı İbrahim Çağlar Son Yolculuğuna Uğurlandı

İTO BAŞKANI İBRAHİM ÇAĞLAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kalp krizi sonrası hayatını kaybeden İTO Başkanı İbrahim Çağlar son yolculuğuna uğurlandı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne getirilen Çağlar'ın tabutunun üzerine kabe örtüsü serildi.

Tarih : 12 Aralık 2017, 17:40
Puan Ver : İto Başkanı İbrahim Çağlar Son Yolculuğuna Uğurlandı(10/10)6

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar son yolculuğuna uğurlandı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da katılım sağladı. Çağlar'ın tabutunun üzerine kabe örtüsü serildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Çağlar'a son vedada kısa bir konuşma yaptı. Çağlar'ı taşıyan cenaze arabası, Sahrayıcedit Aile Kabristanı'na defnedilmek için yola çıktı.

"SİYASETTE BİRLİKTE YOLA ÇIKTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çağlar'ın cenaze töreninde kısa bir konuşma yaptı. Erdoğan; 'Siyasette İbrahim kardeşimizle yola çıktık. Kendileri de sivil toplum örgütleri arasında en önemli kuruluşlardan biri olan İTO'ya başkan oldu. İrtibatımız hiç kesilmedi. İnançlı bir kardeşimiz olduğuna münasebetlerimiz dolayısıyla inanıyoruz. Tüm ailesine başsağlığı diliyorum. İş dünyasına başsağlığı diliyorum. Ama biz sunu biliyoruz. Biz kaza ve kadere iman etmiş insanlarız. Aslolan mümin olarak ölümle beraber yaşadığımızı bilmek, aslolan bu... Tekrar tüm dostlarımıza başsağlığı diliyorum.' açıklamasında bulundu.

Nilgün Çağlar kızı Dilanur ile birlikte taziyeleri kabul etti.

SİYASET VE İŞ DÜNYASI YOĞUN KATILIM SAĞLADI

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı cenaze törenine iş ve sanat dünyasının önemli isimler katılım sağladı. Cenaze törenine katılım sağlayanlar arasında; Eski Enerji Bakanı Taner Yıldız, AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Orhan Gencebay, Eski AB Bakanı Egemen Bağış, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu yer alıyor.

TABUTA KABE ÖRTÜSÜ SERİLDİ

Öte yandan İbrahim Çağlar'ın naaşının bulunduğu tabutun üzerine kabe örtüsünün sarıldığı görüldü. Çağlar'ın cenazesine iş dünyasından yoğun katılım var.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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