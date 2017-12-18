İstanbul Ticaret Odası'nda geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden İbrahim Çağlar'ın yerine Murat Kalsın başkanlık için aday oldu. Çağlar'ın ekibinde yer alan Murat Kalsın, halen İTO`da başkan yardımcılığı görevini yürütüyor. İTO`da yeni başkan Çarşamba günü yapılacak seçimde belli olacak. Adaylığı ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Kalsın, İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) geçmişte de benzeri durumların yaşandığını ve teamüllere bakıldığında başkan yardımcılarından birisinin, Yönetim Kurulu'nda yapılan oylama ile başkandan sonra koltuğa oturduğunu söyledi.

"ÇAĞLAR'IN BAŞLATTIĞI PROJELERİ TAMAMLAMAK İSTİYORUM"

Kalsın, şöyle konuştu:

"Ben arkadaşlarımın desteğine güveniyorum. İTO Meclisi'nde de bu yönde bir teveccüh var. Ben de göreve gelip hem İbrahim Çağlar'ın başlattığı projeleri tamamlamayı hem de bölgede ve dünyada bu kadar zorlu bir süreç yaşanırken, dünyanın ve Türkiye'nin en büyük ticaret odası olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmayı amaçlıyorum."

Kalsın, 'Sizce başka aday çıkar mı?' sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Başka aday çıkacağını tahmin etmiyorum. Biz birlikte yola çıktık. İbrahim Çağlar'a en yakın çalışan ve projelerde sorumluluk alan zaten bendim. Bu noktada Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarımın oybirliği ile destek olacağını tahmin ediyorum."

"NİSAN 2018 SONRASI KONUŞMAK İÇİN ERKEN"

Kalsın, Nisan 2018 sonrası yeni dönemde aday olup olmayacağı ile ilgili olarak da, "Çok hüzünlü bir veda yaşadık. Bizim esas amacımız Nisan 2018'e kadar olan dönemi tamamlamak. Ondan sonrası için konuşmak için ise henüz çok erken. O günkü koşullar, üyeler, konjonktür ve desteklere bakar ve yeni dönem için aday olup olmayacağımızı değerlendiririz." ifadesini kullandı.

SEÇİM ÇARŞAMBA GÜNÜ

İTO Yönetim Kurulu, Başkan İbrahim Çağlar'ın vefatı sonrası ilk toplantısını 20 Aralık 2017 Çarşamba günü yapacak. Çarşamba günü yapılacak seçimlerde, olağan seçimli genel kurul tarihi olan Nisan 2018'e kadar İTO'ya Başkanlık yapacak isim belli olacak.

MURAT KALSIN KİMDİR?

Arkon İnşaat İcra Kurulu Başkanı olan Murat Kalsın, 1966 yılında Muş'ta doğdu. İngiltere'nin ve Avrupa'nın en ünlü okullarından London School of Economics'te aldığı İngilizce eğitiminin ardından, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. Eğitimine ABD'de devam eden Kalsın, Washington D.C. Georgetown Üniversitesi'nde İşletme ve İngilizce eğitim aldı. 1988 ile 2000 yılları arasında ABD, Avrupa ve Türkiye'de çeşitli sektörlerde ticaret ve sanayi ile uğraştı. 2001 yılında ise bugün hala İcra Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı Arkon İnşaat'ı kurdu. 2009-2013 yılları arasında MÜSİAD'da Genel Başkan Yardımcılığı yapan Kalsın, 2013 yılından bu yana İTO'nun Başkan Yardımcısı.

Kaynak: haberinburada