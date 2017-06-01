

Türkiye'nin yan sanayi alanındaki birikimini ana sanayiye taşıyacak yerli otomobil projesi konusunda yaşanan süreç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu'ndaki çağrısının karşılık bulmasıyla yeni bir boyut kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 'Biz hazırız' karşılığını verirken, yerli otomobilin üretim yeri konusu da gündeme gelmeye başladı. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), yerli otomobilin üretim yeri için İnegöl'ü adres gösterdi. İTSO kapsamlı bir raporla TOBB'a başvuru yapmaya hazırlanıyor.







Yerli otomobil konusunda TÜSİAD'dan beklediği karşılığı bulamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez aynı teklifi TOBB'a götürdü. TOBB'un geçen hafta yapılan Mali Genel Kurulu'nda, 'Yerli otomobili TOBB üretsin. Biz destek vermeye hazırız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Başkan Hisarcıklıoğlu, 'Biz hazırız. Yeterki yanımızda olun' karşılığını verdi. Yerli otomobil için Babayiğit'in TOBB'dan çıkacak olması, otomobilin üretim yeri konusunu da gündeme getirdi.







kaynak:ahaber