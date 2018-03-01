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İttifak tartışmaları sürerken CHP'den öneri geldi!

İTTİFAK TARTIŞMALARI SÜRERKEN CHP'DEN ÖNERİ GELDİ!

Cumhurbaşkanlığı seçimi için ittifak tartışmaları devam ederken, CHP seçime tek adayla gidilmesi için öneri hazırladı. Adayın liderler zirvesinde kararlaştırılması öneriliyor.

Tarih : 01 Mart 2018, 14:10
Puan Ver : İttifak Tartışmaları Sürerken Chp'den Öneri Geldi!(5/10)1

CHP'nin dünkü MYK toplantısında alınan karar doğrultusunda ittifak arayışları için 4 kişilik bir komisyon kurudu. 4 kişiden oluşan komisyonda Bülent Tezcan, Mehmet Bekaroğlu, Özgür Özel ve Lale Karabıyık'ın yer alıyor.

CHP'DEN "TEK ADAY" ÖNERİSİ

Komisyon üyeleri, AK Parti-MHP ittifakında (Cumhur İttifakı) yer almayan partileri ziyaret edecek olan komisyon, ziyaretler sonrası raporunu yönetime sunacak. CHP seçime tek adayla gidilmesi için öneri hazırladı. Adayın liderler zirvesinde kararlaştırılması öneriliyor.

NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Saadet Partisi ve İyi Parti başta olmak üzere partilerle insan hakları, adalet ve özgürlük konuları ile belirlenen ilkeler çerçevesinde görüşmeler yapılacak ve partilerin talepleri toplanacak.

4 kişiden oluşan bu komisyon, raporunu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na iletecek.

KILIÇDAROĞLU, BAŞBAKAN'A İLETECEK

Kılıçdaroğlu'nun bu rapor üzerinden Başbakan Binali Yıldırım'dan randevu isteyerek talepleri ileteceği bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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