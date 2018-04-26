İTTİFAK TRAFİĞİ! AKŞENER'DEN SONRA KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞECEK
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu saat 15.30'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Görüşme 17 dakika sürdü. Karamollaoğlu partisinin genel merkezine dönerken, CHP heyeti de Karamollaoğlu ile görüşmek üzere yola çıktı.
AKŞENER, KARAMOLLAOĞLU GÖRÜŞMESİ 17 DAKİKA SÜRDÜ
Muhalefette ittifak trafiğiği sürüyor. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti lideri Akşener'i ziyaret etti. Akşener ile Karamollaoğlu arasındaki görüşme 17 dakika sürdü.
"KISA GÖRÜŞMELERİN AÇIKLAMASI OLMAZ"
Görüşmenin ardından gazetecilerin açıklama yapıp yapmayacağına yönelik sorusu üzerine Karamollaoğlu, "Kısa görüşmelerin açıklaması olmaz. Doğru, gerçekten trafik yoğun. Allah yardım etsin. Bunların hepsi zaman içerisinde ortaya çıkacak." dedi.
CHP HEYETİ, KARAMOLLAOĞLU İLE BİR ARAYA GELECEK
Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın aktardığına göre; ortak aday büyük ölçüde rafa kalktı. Karamollaoğlu, Akşener'in yanından ayrıldıktan hemen sonra partisinin genel merkezine döndü. CHP heyeti, Karamollaoğlu ile görüşmek üzere yola çıktı.
KILIÇDAROĞLU'NU ZİYARET EDECEK
Karamollaoğlu, 17.30'da CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek.
Kaynak: haberinburada
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