İTTİFAK TRAFİĞİ BAŞ DÖNDÜRÜYOR, BİR GÖRÜŞME BİTİYOR DİĞERİ BAŞLIYOR
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifak arayışları kapsamında önce İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ardından dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
TEZCAN VE BEKAROĞLU KARŞILADI
Karamollaoğlu'nu, CHP Genel Merkezi'ne gelişinde Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ile İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu karşıladı.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 20 dakika sürdü.
"ADAY BİRKAÇ GÜN İÇİNDE BELLİ OLACAK"
Karamollaoğlu, parti genel merkezinden ayrılırken, basın mensuplarının "Cumhurbaşkanlığı için herhangi bir adayın belirlenip belirlenmediği" konusundaki sorusuna, "Bunların hepsi birkaç gün içerisinde netleşecek, size o zaman aktarılacak. Sadece kısa bir görüşme yaptık o kadar." yanıtını verdi.
Kaynak: haberinburada
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