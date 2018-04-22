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İttifak trafiği hız kazandı! İki lider arasında gizli randevu

İTTİFAK TRAFİĞİ HIZ KAZANDI! İKİ LİDER ARASINDA GİZLİ RANDEVU

Erken seçim kararının ardından İYİ Parti lideri Akşener, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştü. İki lider olası ittifak ve cumhurbaşkanlığı adaylarını ele aldı.

Tarih : 22 Nisan 2018, 10:20
Puan Ver : İttifak Trafiği Hız Kazandı! İki Lider Arasında Gizli Randevu(6/10)2

Erken seçim kararı sonrasında, muhalefet kanadındaki ittifak trafiği hız kazandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında da bir görüşme gerçekleşti. İki liderin, olası ittifak ve cumhurbaşkanlığı adaylarını ele aldığı bildirildi.

İTTİFAK FORMÜLLERİ VE CUMHURBAŞKANI ADAYLARI ELE ALINDI

Habertürk'ten Ömer Topsakal'ın edindiği bilgilere göre, Kılıçdaroğlu ve Akşener İstanbul'da bir araya geldi. Kamuoyuna duyurulmayan görüşmede, ittifak formülleri ve cumhurbaşkanı adayları ele alındı.

İYİ PARTİ'NİN SEÇİME GİRMEMESİ HALİNDE ATILACAK ADIMLAR ELE ALINDI

Edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu ve Akşener, İyi Parti'nin seçime girmemesi halinde atılacak adımları da değerlendirdi. Bugün de CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ile Grup Başkanvekili Özgür Özel, İyi Parti Genel Merkezi'ni ziyaret edecek. Akşener ve kurmayları ile görülecek.

KILIÇDAROĞLU, SP LİDERİ İLE DE BİR ARAYA GELECEK

Kılıçdaroğlu, pazartesi günü ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile CHP Genel Merkezi'nde biraraya gelecek. Karamollaoğlu aynı gün Akşener'i de ziyaret edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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