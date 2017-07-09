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İvana Sert, Silikonları Yüzünden Enfeksiyon Tedavisi Görüyor
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İvana Sert, Silikonları Yüzünden Enfeksiyon Tedavisi Görüyor

İVANA SERT, SİLİKONLARI YÜZÜNDEN ENFEKSİYON TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Geçen ay silikonlarını yenileten İvana Sert, doktorunun "Güneşten bir süre uzak dur" tavsiyesini dikkate almayınca hastanelik oldu.

Tarih : 09 Temmuz 2017, 15:30
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Silikonlarını yenileten İvana Sert, doktorun tavsiyesine uymayınca dikişler denizden iltihap kaptı ve iltihap oldu. Ünlü modacının, enfeksiyon tedavisi gördüğü iddia edildi.

UYARILARI DİKKATE ALMADI

Posta Gazetesi'nin haberine göre; geçen ay silikonlarını yenileten İvana Sert'e, doktoru tarafından "Güneşten bir süre uzak dur" tavsiyesi geldi. Ancak ünlü modacı, tersini yaptı ve sevgilisi Can Çelebi ile denize girmek için önce Fransa'ya sonra da Bodrum'a gitti.

ENFEKSİYON TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Denizden dikişler mikrop kaptı ve iltihap oldu. İvana Sert, şu ara enfeksiyon tedavisi görüyor.

İvana Sert'in tatilinden kareler;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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