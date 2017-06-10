

Çeşme'de tatilde olan İvana Sert, dün 11 yaşındaki oğlunun tek başına jet-ski kullanmasına izin verdi. İvana kadar buna izin verenler de ‘Pes artık' dedirtti.



Yazın gelmesiyle deniz ve deniz sporları sezonu da açıldı... Önceki gün tatil için Çeşme'ye giden İvana Sert ise sezona 'tehlikeli bir başlangıç' yaptı! Sosyetik ikoncan, henüz 11 yaşında olan oğlunun tek başına jet-ski yapmasına izin verdi. Ateş'in direksiyon başına geçip hem kendi hem de başkalarının hayatını hiçe saymasında ise sadece İvana Sert değil ona bu izni veren işletme sahipleri de suçluydu. Oğlunun jet-ski kullanırken çektiği ve "Pes" dedirten görüntülerini de instagram'da paylaşan ikoncan, tepki çekti. Bu arada geçtiğimiz yıllarda 18 yaşından küçük yaşta jet-ski kullanan çocuklar, birçok kazaya sebebiyet vermişti. Vatandaşlar, bu kazaların ardından jet-ski kiralayan su sporları merkezlerine sıkı kurallar getirilmesi için çağrıda bulunmuştu. Ancak 11 yaşındaki Ateş'in dün sergilediği bu görüntüler gösteriyor ki; bu konuda henüz sıkı tedbirler alınmadı.







kaynak:sabah