Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları
Arda Turan'dan Fatih Terim'e Jet Cevap!
Beşiktaş, Titi İle Anlaştı
Dolar Mb Kararları Öncesi Hafif Zayıfladı
Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak.. Ösym'den Lys Açıklaması
Suudi Arabistan'da Terör Saldırısı: 1 Binbaşı Öldü
Samsun'da Feci Kaza! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var
Herkes Lastik Değiştirmeye Başlayınca Ortaya Çıktı
Karlov'un Ucu Kıbrıs'a Uzandı
Testi Geçemeyenin Ehliyeti Geri Alınacak
Adil Öksüz'ün Kasası İzmir'de Yakalandı
Şırnak'ta Tabura Roketatarlı Saldırı !
Galaxy Note 8 Ne Zaman Tanıtılacak?
Windows Phone'un Pazar Payı Sıfıra İnecek
Avrupa'daki En Büyük Elektronik Arşivlerden Biri Artık Online
Facebook'ta Kameranız Kendi Kendine Açılıyor Olabilir Mi?
Toki'nin Yüzde 20 İndirim Kampanyası Ne Zaman?
Samsung'a Hırsızlık Şoku
Samsung, Hangi Modellerine Android 7.0 Güncellemesi Verecek ?
İos 11, İphone 8 Hakkında Neler Söylüyor?

ivana sert tepki çekti!

İVANA SERT TEPKİ ÇEKTİ!

Çeşme'de tatilde olan İvana Sert, dün 11 yaşındaki oğlunun tek başına jet-ski kullanmasına izin verdi. İvana kadar buna izin verenler de ‘Pes artık' dedirtti.

Tarih : 10 Haziran 2017, 16:17
Puan Ver : İvana Sert Tepki Çekti!(7/10)8


Çeşme'de tatilde olan İvana Sert, dün 11 yaşındaki oğlunun tek başına jet-ski kullanmasına izin verdi. İvana kadar buna izin verenler de ‘Pes artık' dedirtti.

Yazın gelmesiyle deniz ve deniz sporları sezonu da açıldı... Önceki gün tatil için Çeşme'ye giden İvana Sert ise sezona 'tehlikeli bir başlangıç' yaptı! Sosyetik ikoncan, henüz 11 yaşında olan oğlunun tek başına jet-ski yapmasına izin verdi. Ateş'in direksiyon başına geçip hem kendi hem de başkalarının hayatını hiçe saymasında ise sadece İvana Sert değil ona bu izni veren işletme sahipleri de suçluydu. Oğlunun jet-ski kullanırken çektiği ve "Pes" dedirten görüntülerini de instagram'da paylaşan ikoncan, tepki çekti. Bu arada geçtiğimiz yıllarda 18 yaşından küçük yaşta jet-ski kullanan çocuklar, birçok kazaya sebebiyet vermişti. Vatandaşlar, bu kazaların ardından jet-ski kiralayan su sporları merkezlerine sıkı kurallar getirilmesi için çağrıda bulunmuştu. Ancak 11 yaşındaki Ateş'in dün sergilediği bu görüntüler gösteriyor ki; bu konuda henüz sıkı tedbirler alınmadı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: İvana  Sert  Tepki  Çekti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER