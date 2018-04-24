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iyi parti, cumhurbaşkanı adayı konusunda kesin kararını verdi

İYİ PARTİ, CUMHURBAŞKANI ADAYI KONUSUNDA KESİN KARARINI VERDİ

İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında Genel Başkan Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olmasına karar verildiğini açıkladı.

Tarih : 24 Nisan 2018, 15:20
Puan Ver : İyi Parti, Cumhurbaşkanı Adayı Konusunda Kesin Kararını Verdi(9/10)9


İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında Genel Başkan Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olmasına karar verildiğini açıkladı.



SALİM ENSARİOĞLU DA KATILDI



İyi Parti Lideri Meral Akşener, genel merkezde düzenlenen GİK toplantısına AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun amcası Devlet eski Bakanı Salim Ensarioğlu ile birlikte katıldı.



DİYARBAKIR'A GİDİYOR



Akşener toplantıda Salim Ensarioğlu'nun İyi Parti'ye katıldığını söyleyerek, "An itibarıyla İyi Partili oldu. Allah yolumuzu açık etsin. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Güç, kuvvet verdi bize. Çok eski bir dostuz, bizi kırmadı. Hayırlı olsun" dedi. Akşener 13 Mayıs'ta Diyarbakır'a gideceklerini de sözlerine ekledi.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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