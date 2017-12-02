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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Trabzon'da Meşalelerle Karşılandı

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER, TRABZON'DA MEŞALELERLE KARŞILANDI

Artvin'deki programına katılmak için Trabzon Havalimanı'na iniş yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, meşalelerle ve 'Karadeniz'in gelini, Trabzon'a hoşgeldin' pankartıyla karşılandı.

Tarih : 02 Aralık 2017, 22:00
Puan Ver : İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Trabzon'da Meşalelerle Karşılandı(10/10)6

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Artvin'deki programına katılmak üzere geldiği Trabzon Havalimanı'nda çok sayıda kişi tarafından meşale yakılarak karşılandı.

MEŞALELERLE KARŞILANDI

Artvin'deki bir dizi programa katılmak üzere bu sabah Ankara'dan Trabzon'a gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon Havalimanı'nda partililerce coşkuyla karşılandı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın da hazır bulunduğu karşılamada VIP Salonu önünde bekleyen bir grup genç de meşale yakarak Akşener'e sevgi gösterisinde bulundu.

DİKKAT ÇEKEN PANKART

Karşılamada 'Karadeniz'in gelini, Trabzon'a hoş geldin' yazılı pankartın yer alması dikkat çekti. Burada bir süre partili kurmaylarıyla görüşen Akşener, vatandaşları da selamladı. Akşener daha sonra araç konvoyuyla Artvin'e hareket etti.

İşte Akşener'in Trabzon'da vatandaşlar tarafından karşılanışı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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