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İyi Parti seçim standına saldıran 8 kişi yakalandı

İYİ PARTİ SEÇİM STANDINA SALDIRAN 8 KİŞİ YAKALANDI

Bağcılar'da İYİ Parti'nin seçim standına saldırıda bulunanlara yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 11:10
Puan Ver : İyi Parti Seçim Standına Saldıran 8 Kişi Yakalandı(7/10)3

Bağcılar'da İYİ Parti'nin seçim standına bulunanlara yönelik saldırıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

SOPA VE BIÇAKLI SALDIRIDA, 8 KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre Bağcılar'da seçim standı açan İYİ Partili gruba, dün saat 20.30 sıralarında ellerinde sopa ve bıçak bulunduğu belirtilen grup saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda parti standında bulunan 8 kişi yaralandı.

"50-60 KİŞİLİK GRUP SALDIRDI"

Yaralıların kaldırıldığı hastane önünde açıklama yapan İYİ Parti İstanbul İl Genel Sekreteri Dursun Aksu, "Saat 20.30 sıralarında 50-60 kişilik grup tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda arkadaşlarımız yaralandı. Bir arkadaşımızın durumu ağır" diye konuştu.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay sonrası kaçan 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ettiği öğrenildi

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Bu arada İYİ Parti'den yapılan açıklamada ise olay anlatılırken, "Türk milletine sükunet tavsiye ediyoruz. Hukuk içinde gerekli çalışmaları başlattık" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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