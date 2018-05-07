İYİ PARTİ SEÇİM STANDINA SALDIRAN 8 KİŞİ YAKALANDI
Bağcılar'da İYİ Parti'nin seçim standına saldırıda bulunanlara yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Bağcılar'da İYİ Parti'nin seçim standına bulunanlara yönelik saldırıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.
SOPA VE BIÇAKLI SALDIRIDA, 8 KİŞİ YARALANDI
Edinilen bilgiye göre Bağcılar'da seçim standı açan İYİ Partili gruba, dün saat 20.30 sıralarında ellerinde sopa ve bıçak bulunduğu belirtilen grup saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda parti standında bulunan 8 kişi yaralandı.
"50-60 KİŞİLİK GRUP SALDIRDI"
Yaralıların kaldırıldığı hastane önünde açıklama yapan İYİ Parti İstanbul İl Genel Sekreteri Dursun Aksu, "Saat 20.30 sıralarında 50-60 kişilik grup tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda arkadaşlarımız yaralandı. Bir arkadaşımızın durumu ağır" diye konuştu.
8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay sonrası kaçan 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ettiği öğrenildi
İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA
Bu arada İYİ Parti'den yapılan açıklamada ise olay anlatılırken, "Türk milletine sükunet tavsiye ediyoruz. Hukuk içinde gerekli çalışmaları başlattık" denildi.
Kaynak: haberinburada
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