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İyi Parti Seçime Girebilecek Mi?
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iyi parti seçime girebilecek mi?

İYİ PARTİ SEÇİME GİREBİLECEK Mİ?

Son dakika! Erken seçim kararı sonrası konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Herkes ayağını denk alsın. Seçime gireceğiz." dedi.

Tarih : 18 Nisan 2018, 17:00
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "An itibarıyla seçim çalışmalarına başlıyoruz. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım, 100 bin imza ile aday olacağım. Herkes ayağını denk alsın. İYİ Parti seçime girecek ve alacak" dedi.



Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:



"İYİ PARTİ SEÇİME GİRECEK VE ALACAK"



"Herkes ayağını denk alsın. İYİ Parti seçime girecek ve alacak. Abiler korktu. Bu abilerin korktuğunu biliyordum da bu kadar korktuklarını gerçekten düşünmemiştim. Bu seçimin bizim açımızdan herhangi bir problemi yok. 15 Temmuz'da seçim yaparlar demiştim. An itibarıyla seçim çalışmalarına başlıyoruz. Biz 16 Nisan'a çalıştık. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım 100 bin imza ile aday olacağım. Hangi kanunu çıkarırlarsa çıkarsınlar korkunun ecele faydası yok. Hayırlı olsun seçim ülkemize milletimize."



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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