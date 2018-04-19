İYİ PARTİ SEÇİME GİREBİLECEK Mİ? TARTIŞMASINA AK PARTİ'DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, İyi Parti'nin seçimlere girip girmemesiyle ilgili tartışmanın hatırlatılması üzerine "24 Haziran'da sandıkta seçmenin karşısına çıkmasından yanayız." dedi.
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, İyi Parti'nin seçimlere katılıp katılamayacağı ile ilgili tartışmanın hatırlatılması üzerine, "24 Haziran'da sandıkta seçmenin karşısına çıkmasından yanayız." dedi.
"ÖNÜ KESİLMEK İSTENMİŞ BİR GELENEKTEN GELİYORUZ"
İşte Ünal'ın konuyla ilgili sözleri:
Biz geçmişte seçimlerden alıkonulmak istenen, genel başkanı yasaklanmış, partisi kapatılmak istenmiş, demokrasi dışı müdahalelerle önü kesilmek istenmiş bir gelenekten geliyoruz.
"SEÇMENİN KARŞISINA ÇIKMASINDAN YANAYIZ"
Biz her zaman demokrasinin tesisinden yana olduk. Bu çerçevede seçime girmek için yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan tüm aday ve partilerin 24 Haziran'da sandıkta seçmenin karşısına çıkmasından yanayız. Dolayısıyla bu süreçte birileri kendi hazırlıksızlıklarını bize fatura etmeye kalkışmasın.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bulgaristan'da Derbide Bomba Patladı, Yüzüne Şarapnel Gelen Polis Ağır Yaralandı
- Yeni Akit Yazarı Kavakçı'dan Tepki Çeken Gülen Yazısı: Tövbe Edip Dönsün
- Ekmeleddin İhsanoğlu'ndan Erdoğan'a Oy Verecek Misiniz? Sorusuna Yanıt: Partinin Tercihine Katılıyorum
- Evladı Boğularak Can Veren Anne: Oğlum Otelin İhmali Yüzünden Öldü
- Dolandırıcının Yakınları Esnafın Parasını Ödedi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Çocukların Oynadığı Oyunda Cinsel Organ Büyütücüsü Reklamı Çıkması Büyük Tepki Çekti
- Avusturya Başbakanı Türk Videosuna Kızdı, Cami Kapatmakla Tehdit Etti
- Kocasının Metresini Mağazada Bastı, Elbiselerini Soyup Saçlarını Kesti
- Suudi Arabistan-Yemen Sınırında Çatışma Çıktı: 5 Suudi Asker Öldü
- Yaş Farkı 53! Oğlunun Cenazesinde Tanıştığı Genç İle Evlendi
Bu Haberle İlgili Yorumlar