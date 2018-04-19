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İyi Parti Seçime Girebilecek Mi? Tartışmasına Ak Parti'den Dikkat Çeken Yorum
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İyi Parti Seçime Girebilecek mi? Tartışmasına AK Parti'den Dikkat Çeken Yorum

İYİ PARTİ SEÇİME GİREBİLECEK Mİ? TARTIŞMASINA AK PARTİ'DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, İyi Parti'nin seçimlere girip girmemesiyle ilgili tartışmanın hatırlatılması üzerine "24 Haziran'da sandıkta seçmenin karşısına çıkmasından yanayız." dedi.

Tarih : 19 Nisan 2018, 18:30
Puan Ver : İyi Parti Seçime Girebilecek Mi? Tartışmasına Ak Parti'den Dikkat Çeken Yorum(8/10)4

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, İyi Parti'nin seçimlere katılıp katılamayacağı ile ilgili tartışmanın hatırlatılması üzerine, "24 Haziran'da sandıkta seçmenin karşısına çıkmasından yanayız." dedi.

"ÖNÜ KESİLMEK İSTENMİŞ BİR GELENEKTEN GELİYORUZ"

İşte Ünal'ın konuyla ilgili sözleri:

Biz geçmişte seçimlerden alıkonulmak istenen, genel başkanı yasaklanmış, partisi kapatılmak istenmiş, demokrasi dışı müdahalelerle önü kesilmek istenmiş bir gelenekten geliyoruz.

"SEÇMENİN KARŞISINA ÇIKMASINDAN YANAYIZ"

Biz her zaman demokrasinin tesisinden yana olduk. Bu çerçevede seçime girmek için yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan tüm aday ve partilerin 24 Haziran'da sandıkta seçmenin karşısına çıkmasından yanayız. Dolayısıyla bu süreçte birileri kendi hazırlıksızlıklarını bize fatura etmeye kalkışmasın.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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