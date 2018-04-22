YSK, 24 Haziran'da yapılacak seçime İYİ Parti'nin katılabileceğini açıkladı.

LİSTE YSK'YA SUNULMUŞTU

CHP'den 15 milletvekili bugün istifa ederek İyi Parti'ye katılmak üzere başvurdu. CHP ile İyi Parti'nin anlaştığı böylelikle İyi Parti'nin Meclis'te grup kurarak seçimlere gireceği belirtiliyor. Listenin YSK'ya sunmasının ardından İYİ Parti'nin seçime girebileceği açıklandı.

İŞTE YSK'YA GÖNDERİLEN YAZI

Sözcü'de yer alan habere göre, yazıda şöyle denildi:

"Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na…

Aşağıda isimleri ve seçim çevreleri yazılı milletvekilleri partimize katılmışlardır. Adı geçen milletvekillerinin istifa dilekçelerinin bir örneği ekte sunulmuştur. Böylece 5 milletvekili ile parlamentoda temsil edilen İYİ Parti 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 36. Maddesinde seçime katılma için öngörülen grup kurma koşulunu da bir kez daha sağlamıştır. Seçimlere katılmamız için gerekli işlemlerin yapılmasını arz ve talep ederim."

15 CHP'Lİ VEKİL İSTİFA ETMİŞTİ

CHP ve İYİ Parti'nin yapılan görüşmeler neticesinde 15 CHP milletvekili istifa ederek İyi Parti'ye geçti. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 15 arkadaşlarının İyi Parti'ye katılmak üzere bugün itibariyle CHP'den istifa ettiğini söyledi.

Kaynak: haberinburada