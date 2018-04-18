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İYİ PARTİ SEÇİME GİREBİLECEK Mİ? YSK'DAN İLK YANIT GELDİ


İyi Parti seçime girebilecek mi? YSK'dan ilk yanıt geldi
Tarih : 18 Nisan 2018, 20:00
Puan Ver : İyi Parti Seçime Girebilecek Mi? Ysk'dan İlk Yanıt Geldi(9/10)5

Erken seçim kararı sonrası YSK Başkanı Sadi Güven kameralar önünde merak edilen sorulara yanıt verdi. İyi Parti'nin seçime girip giremeyeceği yönündeki soruya ise Başkan, " Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan evrakları isteyeceğiz. Şu an ben de bilmiyorum!" yanıtı geldi.

"HER TÜR HAZIRLIĞIMIZ TAMAM"

İşte YSK Başkanı'nın açıklamaları:

TBMM'den milletvekili seçiminin yenilenmesi yönünde yasa çıkmasını bekliyoruz. Bu yasa çıktığı tadirde Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte iki seçimi birlikte yapacağız. YSK olarak biz bir seçim bittiğinde bir sonraki seçimin hazırlığını yaparız. En az iki seçim için hazır malzemelerimiz olur. Şuanda da bu seçim için her türlü hazırlığımız tamam.

"BUGÜN İTİBARİYLE TAKVİM HAZIRLIKLARI BAŞLADI"

Bugün itibariyle seçim takvimi hazırlıkları başladı. Bir iki gün içerisinde bunu tamalayacağız. TBMM'den yasanın çıkmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra da süreci işleteceğiz.

"İYİ PARTİ SEÇİME GİREBİLECEK Mİ?" SORUSUNA İLK YANIT: BEN DE BİLMİYORUM!

("İyi Parti seçime girebilecek mi?" sorusuyla ilgili) Siyasi partilerin hangi şartlarda seçime katılacağı hususu Siyasi Partiler Kanunu 36'ncı maddede yazılı. Bizim içtihatlarımız da bu konuda var. Bu şartları hangi partilerin yerine getirdiğini incelemek için siyasi partilerin kayıtlarını tutan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan evrakları isteyeceğiz. Ve YSK olarak hangi partilerin seçime katılma hakkı olduğunu bu inceleme sonucunda açıklayacağız. Şu an itibariyle benim bilmem de mümkün değil.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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