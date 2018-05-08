Bakan Müjdeyi Verdi! 25 Bin Öğretmen Ataması Yapılacak
Premier Ligden Bir Takım Daha Düştü!
Abd'nin İran Kararı Petrol Fiyatlarını Yükseltti
Türkiye'den Trump'ın İran Kararına İlk Yorum: Yeni Çatışmalara Sebep Olacak
Törene Damga Vuran Dekolte! Elbisenin Altını Görenler Şaşı Oldu
İsrail, Esed'in Karargahlarını Vurdu!
İyi Parti Standına Saldırı Düzenleyenler Hakkında Karar Verildi!
Ömer Halisdemir'in Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
Puis'ten Akaryakıtta Zam Çıkışı! Araç Sahiplerinin Yüreğine Su Serpti
İran'dan Trump'ın Nükleer Kararına İlk Tepki: Abd'nin Sözünü Tutmadığını Gördük
Trump'ın İran Kararına İlk Tepkiler! Sadece İki Ülke Destek Verdi
Trump, İran Kararını Verdi, İsrail Savaş Pozisyonu Aldı!
Trump'ın İran Kararına Beştepe'den İlk Yorum: Çatışmalara Yol Açabilir
Tüyler Ürperten Görüntü! 5 Kişilik Aileden Geriye 1 Torba Kemik Kaldı
Galatasaray'a Nagatomo Müjdesi!
Otomobilin Çarptığı 85 Yaşındaki Eski Rektör Hayatını Kaybetti
Serhat Akın'dan Bomba İtiraf: Rüştü Ve Ogün Temizkanoğlu Beni Dövdü
Putin'den Dolarla İlgili Ülkelere Radikal Çağrı!
Ortadoğu'da Kriz! Trump İran Kararını Canlı Yayında Duyurdu
Turizm Cenneti Hawaii'de Korkunç Manzara! Lavlar 35 Evi Yuttu

İyi Parti standına saldırı düzenleyenler hakkında karar verildi!

İYİ PARTİ STANDINA SALDIRI DÜZENLEYENLER HAKKINDA KARAR VERİLDİ!

Bağcılar'da İYİ Parti'nin seçim standına düzenlenen saldırıya ilişkin gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı serbest bırakıldı. Bıçak kullandıkları tespit edilen 2 kişi ise tutuklandı.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 23:50
Puan Ver : İyi Parti Standına Saldırı Düzenleyenler Hakkında Karar Verildi!(7/10)3

Bağcılar'da İYİ Parti'nin seçim standına düzenlenen ve 8 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltına 8 kişiden 2'si tutuklandı.

SEÇİM STANDINA DÜZENLENEN SALDIRIDA 8 KİŞİ YARALANMIŞTI

Bağcılar'da seçim standı açan İYİ Partili gruba, Pazar günü saat 20.30 sıralarında ellerinde sopa ve bıçak bulunduğu belirtilen grup saldırıda bulundu. Saldırıda parti standında bulunan 4'ü bıçakla 8 kişi yaralandı.

6 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI, BIÇAK KULLANAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı bugün ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yaralama olayında bıçak kullandığı iddia edilen 2 kişi Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler Şenel Bozkurt ve Ferdi Aydemir çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İyi  Parti  Standına  Saldırı  Düzenleyenler  Hakkında  Karar  Verildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER