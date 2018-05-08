Terörist Cenazesine Katılan Hdp'li Milletvekiline 1 Yıl 8 Ay Hapis
Gökdeniz'in Vedası, Rus Taraftarları Ağlattı
Tutankamon'un Mezarındaki Gizli Oda İçin Uzmanlar Son Noktayı Koydu
Dolar Zirveyi Gördü, Pompaya Zam Bekleniyor!
Erdoğan'dan 'kur'an Değişmeli' Diyen Fransızlara Tokat Gibi Cevap
Japon Kızı Dava Açmıştı! Süleymanoğlu'nun Mezarı Açılacak
'bu Adam Sevilmez Mi?' Demişti! Üzücü Haber Geldi
Erdoğan, Seçim Vaatlerinde Beştepe'yi Satacağım Diyen İnce'ye Sert Çıktı: Bu Nasıl Cüce Bir Politika
Twitter Paylaşımına Maltepe Belediye Başkanı Yanıt Verdi
Son Dakika! Erdoğan, İnce İle Görüşmesine İlişkin Konuştu: Tarih Henüz Netleşmedi
Meteoroloji Müjdeyi Verdi! Hafta Sonuna Hava İyi!
Tmsf, Markantalya Avm'yi Satışa Çıkardı
İyi Parti'den Fetö Gözaltısına İlk Açıklama Geldi!
Trump'ın Kararını Açıklamasına Saatler Kala Ruhani Uyardı!
Papa Francesco'nun Kaderi Liverpool'un Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğuna Bağlı
Antalya'ya Gelen Rus Turist Sayısı Yüzde 60 Arttı
Ysk'ya Başvurdu! 4'lü İttifakın İsmine İtiraz
İyi Parti'nin Kritik İsmi Fetö'den Gözaltına Alındı
Kılıçdaroğlu, Kurtulmak İçin Aday Gösteri İddiası!
Dilenci Kadınlar Hasılatı Erik Dalı Eşliğinde Göbek Atarak Kutladı

İYİ PARTİ'DEN FETÖ GÖZALTISINA İLK AÇIKLAMA GELDİ!


İyi Parti'den FETÖ gözaltısına ilk açıklama geldi!
Tarih : 08 Mayıs 2018, 11:50
Puan Ver : İyi Parti'den Fetö Gözaltısına İlk Açıklama Geldi!(7/10)3

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çoraklık'ın"Twitter'da FETÖ propagandası mahiyetinde paylaşımlar yaptığının tespit edildiği" vurgulandı.

İYİ PARTİ İDDİASI YALANLANDI

Bazı basın kuruluşlarında Çoraklık ile ilgili yapılan haberlerde, onun "İYİ Parti'nin sosyal medya danışmanı olduğu iddiası" yer aldı. Ancak Sözcü'ye konuşan İYİ Partili üst düzey yetkililer ise bu iddiayı yalanladılar.

Yapılan açıklamada; Çoraklık'ın İYİ Parti teşkilatlarında profesyonel olarak görev almadığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İyi  Parti  Den  Fetö  Gözaltısına  İlk  Açıklama  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER