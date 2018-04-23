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İYİ PARTİ'DEN ORTAK ADAY AÇIKLAMASI! TEK BİR İSME 'EVET' DEDİLER


İYİ Parti'den ortak aday açıklaması! Tek bir isme 'evet' dediler
Tarih : 23 Nisan 2018, 19:40
Puan Ver : İyi Parti'den Ortak Aday Açıklaması! Tek Bir İsme 'evet' Dediler(8/10)4

İYİ Parti'den "Akşener adaylıktan vazgeçip CHP ile ortak aday belirleyecek" haberlerine yapılan yazılı açıklamayla yalanlama geldi. Açıklamada "Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak!" denildi.

"AKŞENER'İN TAVRI MERAK KONUSU OLDU"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adayı olduğu bir kez daha açıklandı. İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklama şöyle:

Ülke gündemindeki son siyasal gelişmeler neticesinde milletimizin, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve seçim ittifakı konularında İYİ Parti ve Genel Başkan Sayın Meral Akşener'in tavrının ne olacağı konusunda yoğun bir beklentisi olduğu görülmektedir.

"İYİ PARTİ HALKIMIZIN BÜYÜK TEVECCÜHÜ İLE KARŞILAŞMIŞTIR"

Bu nedenle kamuoyuna bir açıklama zorunluluğu doğmuştur. 25 Ekim 2017'de kurmuş olduğumuz İYİ Parti, halkımızın büyük teveccühü ile karşılanmıştır. Uzun süredir idari ve yargı tuzaklarıyla mücadele etmiş olan bu siyasal hareket, seçime doğru tekrar büyük bir hileyle karşılaşmış ve seçim dışı bırakılmak istenmiştir.

"CHP'YE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Bu engeli aşma çabamızda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gösterdiği demokratik tavra teşekkür ederiz. Elbette, YSK'nın Türkiye'yi belirsizlik ortamına sürüklemesini istemezdik. Siyasi iktidarın da milletin iradesi yönünde bir tavır sergilemesini beklerdik.

"SAYIN AKŞENER HER DURUMDA ADAYIMIZ"

Bugün medyada ve çeşitli kesimlerde, İYİ Parti'nin de içerisinde olduğu senaryolar yer almaktadır. Biz bu konudaki duruşumuzu 1 Nisan 2018 tarihinde net ve hiçbir kuşkuya yer bırakmaksızın açıklamıştık.

Bunu tekrarlıyoruz; Sayın Meral Akşener her durumda Cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Milletimiz bizden bunu açık ve net olarak beklemektedir. Bu yol nereye kadar giderse, oraya kadar gitmekte kararlıyız."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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