İyi Parti İzmir Tire İlçe Başkanı Atakan Duran'a makamında silahlı saldırı girişiminde bulunuldu. Etkisiz hale getirilen saldırgan, gözaltına alındı.

İLÇE BAŞKANI İLE GÖRÜŞME TALEP ETTİ

Bugün saat 16.00 sıralarında Gümüpala Caddesi'ndeki İYİ Parti Tire İlçe Başkanlığı binasına gelen U.Y. (32), üst kata çıkıp, İlçe Başkanı Salih Atakan Duran ile görüşmek istediğini söyledi.

Ancak, partililer Duran'ın dışarıda olduğunu belirtip, beklemesini istedi. Bunun üzerine U.Y., beklemeye başladı.

"VATANI ARIYORUM"

Partililer, bu sırada gelen Başkan Duran'a, U.Y.'nin kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Duran'ın hangi konuda görüşmek istediğini sorduğu U.Y., "Vatanı arıyorum" diye karşılık verdi. Bunun üzerine Duran, "Vatan sensin, benim" deyip, U.Y. ve içerideki kendisi ile görüşmek isteyen diğer kişileri makamına aldı.

TABANCASINI İLÇE BAŞKANINA DOĞRULTTU

İçeride bulunanların verdiği bilgiye göre; bu sırada U.Y., belinden tabancasını çıkarıp, Duran'a doğru yöneltti. Durumu fark eden bir partili üzerine atlayarak U.Y.'nin elindeki tabancanın namlusunu yere doğru çevirdi. Bu sırada tabanca bir el ateş alırken, U.Y. de yere düştü.

ELİNDEKİ TABANCAYI ALIP ETKİSİZ HALE GETİRDİLER

Partililerin üzerine çullandığı U.Y.'nin elindeki tabanca bir kez daha ateş aldı. Ancak, Duran ve odadaki diğer partililer yara almadan kurtuldu. U.Y., elindeki tabanca alınıp, etkisiz hale getirildi. U.Y., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. İlçe Başkanlığı'nda inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

SALDIRGAN POLİS MEMURU ÇIKTI

İYİ Parti Tire İlçe Başkanı Salih Atakan Duran'a makamında silahlı saldırı girişiminde bulunan U.Y.'nin (32), üç yıldır Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru olduğu öğrenildi. Ödemiş'e 30 kilometre mesafedeki komşu ilçe Tire'de yaşayan U.Y.'nin, neden böyle bir şey yaptığının araştırıldığı belirtildi.Öte yandan polis memuru U.Y., geçen 27 Haziran'da Tire'deki evinde tabancasını temizlerken, kazayla kendini sağ bacağından vurarak yaralamıştı.

PARTİ SEKRETERİ ÇIRAY'DAN AÇIKLAMA

İyi Parti Sekreteri ve Sözcüsü Aytun Çıray da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Saldırganın eylemini gerçekleştirmeden önce İlçe Başkanı Duran'a 'İYİ Parti'yi neden kurduklarını' sorduğunu belirten Çıray, şu ifadeleri kullandı:

Kamuoyuna;Tire ilçemizin İYİ Parti İlçe Başkanı ve arkadaşlarına yönelik saldırı, aslında demokrasimize yapılmış bir saldırıdır..Bugün Saat 16:15'te İYİ Parti Tire İlçe Başkanlığı binasına gelen U.Y. (32), üst kata çıkıp, İlçe Başkanı Salih Atakan Duran ile görüşmek istediğini söylemiştir..Ödemiş'te görevli bir öğretmen olduğunu söyleyen saldırgan, partili arkadaşlarımıza, "İYİ Parti'yi neden kurduklarını" sormuştur..Teşkilat mensubu arkadaşlarımızın soruya yanıt verdikleri sırada içeri giren İlçe Başkanımız sayın Salih Atakan Duran da sohbete dahil olmuş, fakat U.Y. bir anda belindeki silahına davranarak, saldırı girişiminde bulunmuştur..'İYİ'ler tarafından etkisiz hale getirilen U.Y., silâhını iki defa ateşlemiş, çok şükür ki İlçe Başkan Yardımcımız tarafından eline müdahale edildiği için kimseye isabet ettirememiştir.Olaydan haber olur olmaz yetkililerle yaptığım görüşmelerde, saldırganın öğretmen değil, Ödemiş ilçesinde polis memuru olduğu ve ruhsal sorunları olduğu tarafıma ifade edilmiştir.Olay polise ve adliyeye intikal etmiştir. Adli soruşturma sonucu ne olursa olsun şahsın mümtaz ve kahraman polis teşkilâtına leke sürmesine hiçbir şekilde kabul etmez izin vermeyiz.Başta Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ve İYİ Parti ailesi olarak, sevgili Salih Atakan Duran ve arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor;Olaya gerektiği gibi müdahalede bulunan emniyet mensuplarına ve yetkililere teşekkür ediyoruz.

Kaynak: haberinburada