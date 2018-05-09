İyi Partili Ünlü Oyuncuya Silahlı Saldırı!
Evlerine Gizli Kamera Sistemi Kurup Akıl Almaz Olayları Kaydettiler
'param Bitti' Deyip Aldatılma İddialarına Noktayı Koydu!
Kritik Yasa Meclis'ten Geçti, Büyük Üniversiteler Bölündü!
Eski Galatasaraylı Ontivero'dan Şaşırtan Transfer
Fransa Kupası Psg'nin!
İngiliz General'den, Ypg'ye Şaşırtan Uyarı!
Okay Yokuşlu'nun Menajeri Transfer Dedikodularına Son Noktayı Koydu!
Bakan Müjdeyi Verdi! 25 Bin Öğretmen Ataması Yapılacak
Premier Ligden Bir Takım Daha Düştü!
Abd'nin İran Kararı Petrol Fiyatlarını Yükseltti
Türkiye'den Trump'ın İran Kararına İlk Yorum: Yeni Çatışmalara Sebep Olacak
Törene Damga Vuran Dekolte! Elbisenin Altını Görenler Şaşı Oldu
İsrail, Esed'in Karargahlarını Vurdu!
İyi Parti Standına Saldırı Düzenleyenler Hakkında Karar Verildi!
Ömer Halisdemir'in Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
Puis'ten Akaryakıtta Zam Çıkışı! Araç Sahiplerinin Yüreğine Su Serpti
İran'dan Trump'ın Nükleer Kararına İlk Tepki: Abd'nin Sözünü Tutmadığını Gördük
Trump'ın İran Kararına İlk Tepkiler! Sadece İki Ülke Destek Verdi
Trump, İran Kararını Verdi, İsrail Savaş Pozisyonu Aldı!

İyi Partili ünlü oyuncuya silahlı saldırı!

İYİ PARTİLİ ÜNLÜ OYUNCUYA SİLAHLI SALDIRI!

İyi Parti'nin kurucu isimleri arasında yer alan ünlü oyucu Mehmet Aslan'ın evine silahlı saldırı düzenlendi.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 04:20
Puan Ver : İyi Partili Ünlü Oyuncuya Silahlı Saldırı!(6/10)2

Mehmet Aslan'ın Beykoz'daki evinin kurşunlandığı ortaya çıktı. Olayın, kimsenin olmadığı sırada Pazar günü meydana geldiği anlaşılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BAĞCILAR'DA İYİ PARTİ STANDINA SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Bağcılar'da İYİ Parti standına yapılan bıçaklı saldırının ardından bu kez de partinin Kurucu Üyesi Mehmet Aslan'ın evi kurşunlandı.

MEHMET ASLAN, SALDIRI ANINDA EVDE DEĞİLDİ

Edinilen bilgiye göre yüzü maskeli iki kişi plakası kapatılmış bir motorsiklet ile Aslan'ın oturduğu evin önüne gelip 4-5 el kurşun atarak uzaklaştı. Mehmet Aslan'ın o sırada evde olmadığı ve evin boş olduğu öğrenildi.

Bu arasında Mehmet Arslan İYİ Partinin kurucuları arasında yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İyi  Partili  Ünlü  Oyuncuya  Silahlı  Saldırı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER