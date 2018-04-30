1 Mayıs Öncesi Taksim Bariyerlerle Kapatıldı
Öğrenci Affı Geliyor! İşte Detayları
İyi Parti'nin İttifak Yapacağı Partiler Netleşti
Galatasaray'a Mariano'dan Kötü Martin Linnes'ten İyi Haber
Kaçak Konutlara Müjde! İmar Barışı Geliyor
Mısır'da Mohamed Salah Krizi Çıktı
Boydak Kardeşler İçin İstenen Ceza Belli Oldu!
Herkes Bu Videoyu Konuşuyor: Cennet Manzaralı Mezar Satışı!
Taksicilerden Uber'e Çalım! Pastadan Büyük Payı Kaptılar
Beşiktaş'ın Eski Yıldızı Bobo'ya Büyük Onur!
İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'la İlgili İstihbarat Bilgileri Paylaşacak
Bakanlar Kurulu Toplantısı Sonrası Açıklamayı Başbakan Yapacak!
Almanya'nın Eski Başbakanı'na Nişanlısının Eski Eşinden Dava
5 Kişilik Aile Yok Oldu! Cenazeleri Yan Yana Toprağa Verildi
Deniz Kuvvetleri Eski Komutanı Özden Örnek Son Yolculuğuna Uğurlandı
Allkollü Sürücüden Tepki: İnsan Kız Arkadaşının Yanında Alınır Mı?
Şampiyonluk Oranları Güncellendi! G.Saray'dan Tarihi Fark
Şehit İtfaiyeci Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tapuda Yeni Dönem Başladı! İşlemler Artık Tek Tıkla Yapılacak
Resimlerinde Ölümünden Sonra İnşa Edilen Binalar Olduğu Fark Edildi!

İYİ PARTİ'NİN İTTİFAK YAPACAĞI PARTİLER NETLEŞTİ


İyi Parti'nin ittifak yapacağı partiler netleşti
Tarih : 30 Nisan 2018, 19:40
Puan Ver : İyi Parti'nin İttifak Yapacağı Partiler Netleşti(9/10)5

24 Haziran seçimlerine ilişkin görüşme trafiği sürüyor. İYİ Parti'yi ziyaret eden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'la görüşen Meral Akşener, partisinin kuruluş aşamasından itibaren DP ve Saadet Partisi ile birlikte yürümeyi arzu ettiğini söyledi.

"ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMEMİZİ YAPTIK"

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi öncesi İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti.

Yaklaşık 45 dakika görüşen iki lider ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İttifaklar ve seçimlerle ilgili görüşme yaptıklarını belirten Uysal, "Önümüzdeki süreçle ilgili değerlendirmelerimizi yaparak, inşallah Türkiye'nin altını çizmeye, kılavuzu olmaya gayret olduğumuz noktada, potansiyelini açığa çıkarabilmek, milletimizin özlemlerini yerine getirmek adına bir iradenin sahibi olacağımızı görüyorum ve düşünüyorum" dedi.

"TÜRKİYE'YE YENİ BİR SİYASİ ANLAYIŞ GETİRMEK ZORUNDAYIZ"

Partisinin kuruluş aşamasından itibaren DP ve SP ile birlikte yol yürümeyi arzu ettiğini belirten Akşener ise şunları söyledi:

"Biz yeni bir siyasi anlayışı Türkiye'ye getirmek zorundayız. Açıklık, şeffaflık üzerine bir siyasi anlayışı, bir görüşü ve bu görüşe uygun davranmayı getirmek zorundayız. Gültekin Uysal, benim Türk siyasetinde çok önem verdiğim bir kişidir. Ben bir kere de daha huzurunuzda kendisine birlikte yol yürümek istediğimizi hem arkadaşlarının yanında hem de yalnızken başbaşa görüşmemizde ifade ettim. İnşallah, her şey umduğumuz gibi olacak ve sayın genel başkanımızın söylediği gibi Türkiye'nin nefes almasına, huzur bulmasına yol açacak bakış açısıyla bir yol açılacak."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İyi  Parti  Nin  İttifak  Yapacağı  Partiler  Netleşti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER