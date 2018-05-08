İYİ PARTİ'NİN KRİTİK İSMİ FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI
İyi Parti'nin iletişim ekibinin başında FETÖ ile irtibatı nedeniyle tutuklanıp daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kerim Çoraklık, sabah saatlerinde FETÖ'den gözaltına alındı.
EVİNDEN ALINDI
İyi Partili Kerim Çoraklık'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevliler tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
Sabah'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2018/80060 sayılı soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen İyi Parti Genel Merkezi İletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık FETÖ propagandası suçunu işlediği gerekçesiyle sabah saatlerinde ikametinde gözaltına alındı.
Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
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