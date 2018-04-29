İYİ PARTİ'YE GEÇEN 15 CHP'Lİ GERİ DÖNECEK Mİ? KILIÇDAROĞLU AÇIKLADI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Muğla'da Anadolu Medya Buluşmaları toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'ye geçen 15 CHP Milletvekiline ilişkin "Arkadaşlarımız görevlerini yapıp geri dönecekler. İsterlerse 15 Milletvekili CHP'ye geri dönecek." açıklamasında bulundu.
"GÖREVLERİNİ YAPIP GERİ DÖNECEKLER"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili ile ilgili soru üzerine, "Bu arkadaşlarımız gittiler, görevlerini yapacaklar ve belirli bir süre sonra geri dönecekler. Bizim listelerimizde şu veya bu şekilde yer almak isterlerse yer alabilecekler" dedi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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