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İyi Parti'ye geçen 15 isim, CHP'ye geri döndü!

İYİ PARTİ'YE GEÇEN 15 İSİM, CHP'YE GERİ DÖNDÜ!

Son dakika! İyi Parti'ye geçen 15 milletvekili, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla CHP'ye geri döndü.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 12:10
Puan Ver : İyi Parti'ye Geçen 15 İsim, Chp'ye Geri Döndü!(9/10)5

CHP'den istifa ederek İyi Parti'ye katılan ve bu partinin TBMM'de grup kurmasını sağlayan 15 milletvekili, yeniden CHP'ye döndü.

15 VEKİL CHP'DEN TEKRAR ADAY GÖSTERİLECEK

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 vekilin partiye dönmesi için talimat vermişti. Bu kapsamda, 15 milletvekili bugün İyi Parti'den istifa ederek CHP'ye katıldı. Milletvekillerinin partiye dönüşünün TBMM'de düzenlenecek bir törenle duyurulacağı belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun 15 ismi yeniden CHP listelerinden aday göstermesi bekleniyor.

"GENEL BAŞKANIMIZ NE ZAMAN KARAR VERİRSE DÖNERİZ"

15 isimden bazıları Milliyet'e yaptığı açıklamada, "Biz genel başkanımızın talimatıyla bir demokrasi görevini yerine getirdik. Seçimlere girmesi engellenmek istenen bir partiye destek olduk. Hiçbirimiz kişisel ikbal peşinde değiliz. Bu yüzden hiçbirimiz 'ne zaman CHP'ye döneceğiz' diye sormuyoruz. Genel Başkanımız ne zaman karar verirse o zaman partimize döneriz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: haberinburada



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