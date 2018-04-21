'gelmeyin' Diyen İki Avrupa Ülkesine Hükümetten Tepki Geldi
Bursaspor Cehennemden Çıktı: 4-1
Kızını Öldüren Polise Verilen Cezayı Duyan Anne, Yere Yığıldı
Osmanlıspor, Gençlerbirliği'ni 3 Puanla Geçti
İyi Parti'yi Sordular, 'ilgi Alanımız Değil, Seçime Girsin' Dedi
Beşiktaşlı Bahçeli'den Fenerlileri Kızdıracak Derbi Yorumu
Kılıçdaroğlu Açıkladı: İyi Parti İle Bir Araya Geleceğiz
22 Yıl Sonra Arsenal'ı Bırakan Wenger, Meslek Değiştiriyor
Erdoğan: Kabineye Dışarıdan Bakan Alacağız, O Zaman İş Dünyasındaki Pehlivanları Göreceğiz
Uçak İptal Oldu, Galatasaraylılar Alanyaspor Maçına Gidemiyor
Söylentilere Sert Çıktı: Para Kaçırmaya Çalışanları Affetmeyiz
'cumhurbaşkanı Adayıyım' Diyen Chp'li Vekillere Şok: Ciddiye Almayın
Hem Sürücüsüz Hem Elektrikli! İşte İett'nin 2023'ünün Detayları
Mahkeme Kararıyla Sarsılan Eto'o'nun 2 Evi, Elinden Kayıp Gitti
İran'dan Abd'nin 'çekiliriz' Tehdidine Rest!
Başbakan, Ak Parti'yle Özdeşleşen Şarkıyı Söyledi
Fuhuşla Mücadelede Yeni Yöntem! Rusya'da Robot Genelevi Açıldı
Olaylı Derbi Sonrası 3. Gözaltı Dalgası Başladı
Akıllara Durgunluk Veren Hırsızlık Taktiği Kameralara Takıldı
Şenol Güneş'ten Flaş Karar: Teknik Direktörlüğü Bırakmayı Düşünüyorum

İYİ PARTİ'Yİ SORDULAR, 'İLGİ ALANIMIZ DEĞİL, SEÇİME GİRSİN' DEDİ


İYİ Parti'yi sordular, 'İlgi alanımız değil, seçime girsin' dedi
Tarih : 21 Nisan 2018, 16:10
Puan Ver : İyi Parti'yi Sordular, 'ilgi Alanımız Değil, Seçime Girsin' Dedi(10/10)6

MHP Lideri Devlet Bahçeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağı ile ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Burada biraz dikkatli olmak lazımdır. 'Seçim 15 Temmuz'da olacak' sloganı ile siyasallaşma sürecine girenler 15 Temmuz'a gerçekten inanmış olsalardı 15 Temmuz'dan 6 ay önce seçime girme yeterliliğine kavuşmuş olmaları lazımdır. Bunu bilemiyoruz, ilgi alanımız değil. Seçime de girsin. Başka partilerden alamaz, alırsa bizden alır. Biz de rıza gösteririz" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İyi  Parti  Yi  Sordular    İlgi  Alanımız  Değil  Seçime  Girsin    
Dedi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER