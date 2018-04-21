İYİ PARTİ'Yİ SORDULAR, 'İLGİ ALANIMIZ DEĞİL, SEÇİME GİRSİN' DEDİ
MHP Lideri Devlet Bahçeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağı ile ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Burada biraz dikkatli olmak lazımdır. 'Seçim 15 Temmuz'da olacak' sloganı ile siyasallaşma sürecine girenler 15 Temmuz'a gerçekten inanmış olsalardı 15 Temmuz'dan 6 ay önce seçime girme yeterliliğine kavuşmuş olmaları lazımdır. Bunu bilemiyoruz, ilgi alanımız değil. Seçime de girsin. Başka partilerden alamaz, alırsa bizden alır. Biz de rıza gösteririz" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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