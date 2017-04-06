Eski Beşiktaşlı futbolcu Sead Halilagic, Galatasaray ile 1999-2000 sezonunda oynadıkları maçta verdiği geri pasta kaleci Fevzi Tuncay'ın hatası sonrası oluşan golle ilgili, "Çocukken hep son dakikalarda çok önemli bir gol atmanın hayalini kuruyordum. Futbol kariyerimde iz bırakacak bir gol.



Eski Beşiktaşlı futbolcu Sead Halilagic, Galatasaray ile 1999-2000 sezonunda oynadıkları maçta verdiği geri pasta kaleci Fevzi Tuncay'ın hatası sonrası oluşan golle ilgili, "Çocukken hep son dakikalarda çok önemli bir gol atmanın hayalini kuruyordum. Futbol kariyerimde iz bırakacak bir gol. İz bırakacak bir gol attım ama lehimize olmadı." dedi.







Türkiye'deki kariyerinde İstanbulspor, Beşiktaş ve Adanaspor formaları giyen Boşnak eski futbolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı takımın, Galatasaray karşısında 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışından koptuğu müsabakada, kaleci Fevzi Tuncay'ın hatası sonrası kendi kalesine attığı gol nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını ve sonrasında hastalandığını ifade etti.















kaynak:sabah