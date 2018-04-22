İZDİHAM! VAHŞETİ İZLEMEK İÇİN BİRBİRLERİNİ EZDİLER
Endonezya'da kadınlar, evlilik dışı ilişkiye girdiği gerekçesiyle kırbaç cezası alan kadının infaz anını izleyip fotoğraflamak için izdiham yaratınca bölgeye askerler sevk edildi.
Endonezyalı kadınlar, şeriat kuralları gereği şehir meydanında kırbaçlanan bir kadının fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı.
FUHUŞ SUÇU İŞLEYEN 8 KİŞİYE KIRBAÇ CEZASI VERİLDİ
Endonezya'nın şeriatla yönetilen Açe eyaletinde evlilik dışı ilişki ve fuhuş suçlamasıyla 5'i kadın 8 kişiye kırbaç cezası verildi. Cezalar dün şehir meydanında infaz edilirken izlemek isteyenler izdiham yaratınca güvenliği sağlamak için askerler çağrıldı.
FOTOĞRAF YARIŞINA GİRDİLER
Kırbaç cezası alan kadınlardan biri 5'inci darbeden sonra fenalık geçirdi. Acıya dayanamayan kadına su verildikten sonra kırbaçlamaya devam edildi. İşkenceyi izlemek için en ön sırada yer tutan kadınlar ise büyük bir heves ve heyecanla fotoğraf çekme yarışına girdi.
Kaynak: haberinburada
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