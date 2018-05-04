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İzinli er tartıştığı kıza kurşun yağdırdı, sonra kendine sıktı

İZİNLİ ER TARTIŞTIĞI KIZA KURŞUN YAĞDIRDI, SONRA KENDİNE SIKTI

İstanbul Zeytinburnu'nunda askerden izinli olarak gelen genç, tartıştığı genç kızı öldürüp intihar girişiminde bulundu.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 17:00
Puan Ver : İzinli Er Tartıştığı Kıza Kurşun Yağdırdı, Sonra Kendine Sıktı(10/10)6

İstanbul Zeytinburnu'nunda askerden izinli olarak gelen Mahsun Sarıkaşlı, tartıştığı genç kızı öldürüp intihar girişiminde bulundu.

TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Seyitnizam Mahallesi, 322. Sokak'taki olay öğle saatlerinde meydana gelen olayda Sivas'ta asker olan Mahsun Sarıkaşlı (21) izin alarak İstanbul'a geldi. Sarıkaşlı evinin yakınlarında Nurhan Doğan (20) ile görüşmek için buluştu. Bir süre sokak üzerinde konuşan ikili tartışmaya başladı.

GENÇ KIZA KURŞUN YAĞDIRDI ARDINDAN KENDİNE SIKTI

Sarıkaşlı yanında getirdiği silahla kıza genç kıza kurşun yağdırdı ardından da kendine ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Özel bir hastaneye kaldırılan Nurhan Doğan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sarıkaşlı'nın ise durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

POLİS İNCELEMELERDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın yaşandığı alana güvenlik şeridi çeken polis ekipleri incelemelerde bulundu.

"KIZIN BOĞAZINI SIKTI, 2-3 EL SİLAH SESİ DUYDUM"

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor. Olayı anlatan bir görgü tanığı, "Kızın boğazını sıktı. Sonra 2-3 el silah sesi duydum" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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