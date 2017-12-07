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İzleyecek Türk Oyuncu Bulamıyorum Diyen Lucescu, Beşiktaş'ın Maçını İzlemedi

İZLEYECEK TÜRK OYUNCU BULAMIYORUM DİYEN LUCESCU, BEŞİKTAŞ'IN MAÇINI İZLEMEDİ

"Süper Ligde yabancılar yüzünden Türk futbolcu izleyemiyorum" diyen Mircea Lucescu, dün Beşiktaş yerine eski takımı Shakhtar Donetsk'in maçını izledi.

Tarih : 07 Aralık 2017, 18:00
Puan Ver : İzleyecek Türk Oyuncu Bulamıyorum Diyen Lucescu, Beşiktaş'ın Maçını İzlemedi(7/10)3

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, dün akşam Ukrayna'da oynanan Shakhtar Donetsk - Manchester City maçını izledi. Lucescu'nun bu maç tercihi ise şaşırttı.

Her defasında Süper Lig takımlarının Türk oyuncularını oynatmamasını eleştiren Rumen teknik adam, dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig karşısında kadrosunda ilk 11'de 5 Türk oyuncu ile sahaya çıkan Beşiktaş'ı izlemeyerek yine kendi ile çelişti.

ESKİ TAKIMININ MAÇINI İZLEDİ

Beşiktaş karşılaşmanın 2'nci yarısında da Cenk Tosun ve Orkan Çınar'ı da oyuna dahil etmesi ile toplam 7 Türk oyuncunun oynadığı karşılaşmayı izlemeyen Lucescu, eski takımı Shakhtar'ın maçını Ukrayna Milli Takımı Teknik Direktörü Shevchenko ile birlikte izledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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