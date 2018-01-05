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İzleyenin burnunu sızlatan görüntüye dayanamayıp stüdyoyu terk etti

İZLEYENİN BURNUNU SIZLATAN GÖRÜNTÜYE DAYANAMAYIP STÜDYOYU TERK ETTİ

Maltepe'de 2 çocuğu babaları tarafından öldürülen acılı annenin sözlerini dinledikten sonra gözyaşlarına hakim olamayan Ece Erken, ağlayarak stüdyoyu terk etti.

Tarih : 05 Ocak 2018, 00:50
Puan Ver : İzleyenin Burnunu Sızlatan Görüntüye Dayanamayıp Stüdyoyu Terk Etti(7/10)3

Maltepe'de babaları tarafından öldürülen iki minik çocuğun annesi gazetecilere konuşmuş ve sözleriyle tüm Türkiye'yi acıya boğmuştu.

PROGRAM YORUMCULARI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

O konuşma Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programında da duygusal anlara neden oldu. Çocuklarını kaybeden acılı annenin sözleri, program yorumcularını da gözyaşlarına boğdu.

ECE ERKEN STÜDYOYU TERK ETTİ

Kendisi de anne olan Ece Erken, daha fazla dayanamayarak gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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