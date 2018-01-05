İZLEYENİN BURNUNU SIZLATAN GÖRÜNTÜYE DAYANAMAYIP STÜDYOYU TERK ETTİ
Maltepe'de 2 çocuğu babaları tarafından öldürülen acılı annenin sözlerini dinledikten sonra gözyaşlarına hakim olamayan Ece Erken, ağlayarak stüdyoyu terk etti.
Maltepe'de babaları tarafından öldürülen iki minik çocuğun annesi gazetecilere konuşmuş ve sözleriyle tüm Türkiye'yi acıya boğmuştu.
PROGRAM YORUMCULARI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
O konuşma Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programında da duygusal anlara neden oldu. Çocuklarını kaybeden acılı annenin sözleri, program yorumcularını da gözyaşlarına boğdu.
ECE ERKEN STÜDYOYU TERK ETTİ
Kendisi de anne olan Ece Erken, daha fazla dayanamayarak gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti.
Kaynak: haberinburada
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