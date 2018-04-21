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İzleyici dava açtı, David Copperfield sırrını açıklamak zorunda kaldı

İZLEYİCİ DAVA AÇTI, DAVİD COPPERFİELD SIRRINI AÇIKLAMAK ZORUNDA KALDI

Dünyaca ünlü sihirbaz David Copperfield, sahnedeki bir gösteri esnasında sakatlanan izleyicisinin kendisine tazminat davası açması üzerine numaralarından birinin sırlarını mahkemeye açıklamak zorunda kaldı.

Tarih : 21 Nisan 2018, 11:30
Puan Ver : İzleyici Dava Açtı, David Copperfield Sırrını Açıklamak Zorunda Kaldı(10/10)6

Dava, 58 yaşındaki İngiliz Gavin Cox'un Las Vegas'taki gösteride "Lucky #13" (Şanslı numara 13) adlı numara sırasında omzunun çıkması üzerine açıldı. Cox kronik ağrı ve beyin hasarı yaşadığı gerekçesiyle tazminat talep etti.

İLK DEFA BİR KAZA YAŞANDI

61 yaşındaki sihirbaz Copperfield ise sahneye çağrılan bir grup seyircinin sahnede kaybolup kısa süre sonra salonun arkasında ortaya çıktığı bu numarayı binlerce kere yaptığını ve bugüne kadar hiçbir hadise yaşanmadığını söyledi. Copperfield'ın avukatları dünyanın en zengin sihirbazının numarasını açıklamasının maddi zarara yol açacağını öne sürse de Las Vegas mahkemesi bu itirazı kabul etmedi.

SIRRINI AÇIKLAMAK ZORUNDA KALDI

Bunun üzerine Copperfield'ın prodüktörü Chris Kenner mahkemede sahneye çağrılan seyircilerin içinde durduğu kafesin üzerine örtü örtüldükten sonra kafesin arkasının açıldığını ve buradaki insanların gizli bir yoldan salonun en arkasına götürüldüğünü söyledi.

1,6 MİLYONLUK SAĞLIK HARCAMASI YAPMAK ZORUNDA KALDI

2013'te ABD'nin Las Vegas eyaletindeki gösteride sakatlanan Cox, bu gizli ve karanlık yolun temizlenmediğini ve yolda bir engele takılarak düştüğünü, bugüne kadar 400 bin dolardan (yaklaşık 1,6 milyon TL) fazla sağlık harcaması yapmak zorunda kaldığını söylüyor.

Mahkemenin önümüzdeki hafta devam etmesi ve David Copperfield'ın bir kere daha duruşmaya katılması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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