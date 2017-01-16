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izmir' de yasak aşk cinneti: 3 ölü

İZMİR' DE YASAK AŞK CİNNETİ: 3 ÖLÜ

İzmir'in Aliağa İlçesi'nde yaşayan 38 yaşındaki M.Ş., karısı 36 yaşındaki Miray Ş. ile yasak aşk yaşadığını düşündüğü 38 yaşındaki Selahattin Demirkol'u tabancayla öldürüp, aynı silahla başına ateş ederek intihar etti.

Tarih : 16 Ocak 2017, 13:52
Puan Ver : İzmir' De Yasak Aşk Cinneti: 3 Ölü(8/10)8


İzmir'in Aliağa İlçesi'nde yaşayan 38 yaşındaki M.Ş., karısı 36 yaşındaki Miray Ş. ile yasak aşk yaşadığını düşündüğü 38 yaşındaki Selahattin Demirkol'u tabancayla öldürüp, aynı silahla başına ateş ederek intihar etti.





Olay, bugün saat 09.30 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi 318/1 sokakta, M.Ş.'nin eşiyle birlikte yaşadığı apartmanda meydana geldi. M.Ş., 2 çocuğunun annesi eşi Miray Ş.'yi birinci kattaki evlerinde, yasak aşk yaşadığını düşündüğü Selahattin Demirkol'u da merdivenlerde tabancayla ateş ederek vurdu. Ardından aynı silahı başına dayayarak tetiği çeken M.Ş., ağır yaralandı.



EŞİ VE KENDİSİ EVDE, DEMİRKOL MERDİVENLERDE ÖLÜ BULUNDU



Evden gelen silah sesini duyanlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen polis, Demirkol'u merdivenlerde, Miray Ş. ile M.Ş.'yi ise evin içinde yerde kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Selahattin Demirkol'un olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralı olan Miray Ş. ile kocası M.Ş. ise ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan Miray Ş. yolda kocası M.Ş. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Evde inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



 



 



kaynak:sabah








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