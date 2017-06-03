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İZMİR KÖRFEZİ'NDE BULUNDU! 'BÜYÜK HEYECAN DUYDUK'


İZMİR KÖRFEZİ'NDE BULUNDU! 'BÜYÜK HEYECAN DUYDUK'
Tarih : 03 Haziran 2017, 15:04
Puan Ver : İzmir Körfezi'nde Bulundu! 'büyük Heyecan Duyduk'(9/10)8


İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "yüzülebilir körfez" çalışmaları sırasında, 1800'lü yılların sonunda battığı sanılan bir gemi enkazı bulundu. Çiğli açıklarında planlanan iki doğal yaşam adasının etüdü sırasında Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü uzmanları tarafından farkedilen batık geminin İstanbul'dan İzmir'e yük taşıyan ticari bir gemi olduğu ve ana iskelede herhangi bir deformasyon bulunmadığı için arızadan batmış olabileceği düşünülüyor.



İzmir Körfezi'ni "70-80 yıl öncesine" döndürecek dünyanın en büyük ekolojik geri dönüşüm projelerinden birine imza atmaya hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Büyük Körfez Projesi çalışmaları sırasında, İzmir Körfezi ile ilgili önemli bulgulara da rastladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD işbirliği ile devam eden "İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi" kapsamında alınan ÇED izninin ardından çalışmalarını hızlandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, proje kapsamında çiğli açıklarında planlanan iki doğal yaşam adasının etüdü sırasında "batık gemi" keşfetti. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü tarafından yürütülen "doğal yaşam adalarının batimetrik, hidrografik ve oşinografik etüt işi" çalışmaları kapsamında, Çiğli açıklarında orta Körfez'de 1800'lü yılların sonunda batmış olabileceği düşünülen bir gemiye rastlandı.



 



kaynak:milliyet








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