İZMİR METROSUNDA ÇOCUKLARDAN GÜLDÜREN ANONSLAR
İzmir metrosunda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gün boyunca tüm anonsları çocuklar yaptı. Anonsları duyan yolcular önce şaşırdı sonra tebessüm etti.
İzmir'de toplu ulaşım hizmeti veren İZBAN'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gün boyunca tüm anonsları çocuklar yaptı.
TÜM ANONSLARI ÇOCUKLAR YAPTI
Türkiye'nin en büyük şehir içi raylı ulaşım sistemi olan İZBAN, 23 Nisan'da farklı bir uygulamaya imza attı. Gün boyunca, hat üzerindeki toplam 41 peronda tüm anonsları İZBAN personelinin çocukları yaptı. Anonsları duyan yolcular önce şaşırdı, sonra tebessüm etti.
Kaynak: haberinburada
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