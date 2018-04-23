İzmir Metrosunda Çocuklardan Güldüren Anonslar
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İzmir metrosunda çocuklardan güldüren anonslar

İZMİR METROSUNDA ÇOCUKLARDAN GÜLDÜREN ANONSLAR

İzmir metrosunda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gün boyunca tüm anonsları çocuklar yaptı. Anonsları duyan yolcular önce şaşırdı sonra tebessüm etti.

Tarih : 23 Nisan 2018, 20:10
Puan Ver : İzmir Metrosunda Çocuklardan Güldüren Anonslar(6/10)2

İzmir'de toplu ulaşım hizmeti veren İZBAN'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gün boyunca tüm anonsları çocuklar yaptı.

TÜM ANONSLARI ÇOCUKLAR YAPTI

Türkiye'nin en büyük şehir içi raylı ulaşım sistemi olan İZBAN, 23 Nisan'da farklı bir uygulamaya imza attı. Gün boyunca, hat üzerindeki toplam 41 peronda tüm anonsları İZBAN personelinin çocukları yaptı. Anonsları duyan yolcular önce şaşırdı, sonra tebessüm etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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