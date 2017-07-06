İzmir polisi, Ağrı ve Van'dan Menemen ilçesinde bir çiftlik evine getirilip gizli bölmelerde saklandıktan sonra buradan Ege Bölgesine dağıtılan kaçak sigara deposunu bastı.



Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 275 bin liralık kaçak sigara ele geçirilirken, yakalanan 3 şahıs tutuklandı.







İzmir polisi, Ağrı ve Van'dan Menemen ilçesinde bir çiftlik evine getirilip gizli bölmelerde saklandıktan sonra buradan Ege Bölgesine dağıtılan kaçak sigara deposunu bastı. Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 275 bin liralık kaçak sigara ele geçirilirken, yakalanan 3 şahıs tutuklandı.



















kaynak:f5haber