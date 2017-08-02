İZMİR VALİLİĞİ HAVAİ FİŞEK İLE MAYTAPLARIN SATIŞ VE KULLANIMINI YASAKLADI
İzmir'de havai fişek ve maytap yasaklandı. Açıklama İzmir Valiliği'nden geldi.
GÜVENLİK GÜÇLERİNE KARŞI DA KULLANILIYOR
İzmir Valiliği, zaman zaman toplumsal olaylarda güvenlik güçlerine karşı da kullanılan maytap ve havai fişek gibi malzemelerin kullanımını ve satışını yasaklama kararı aldı.
"YASAK OHAL KAPSAMINDA"
Valilik, bu tür maddelerin özellikle son yıllarda düğünlere, kutlamalarda ve özellikle de futbol maçlarında sık sık kullanılmasının olumsuzluklara neden olması nedeniyle gelen şikayetleri göz önüne alarak OHAL kapsamında maytap, havai fişek ve meşale gibi pirotektik maddelerin kullanımını yasakladığını duyurdu.
İSTİSNAİ DURUMLARDA VALİLİK İZNİ GEREKECEK
Öte yandan havai fişek ve maytabın yasaklanmasına ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. Yasak kapsamında havai fişek için istisnai bir uygulamanın olduğu öğrenildi. Buna göre havai fişek kullanımında uzman bir kişinin hazır bulunması ve valilikten izin alınması şartı getirildi.
Kaynak: haberinburada
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