

İzmir Emniyeti uyuşturucu ticareti yapan ve uyuşturucu satma suçundan hakkında hapis cezası kesinleşen 297 kişiye yönelik operasyon başladı. Operasyonda 1100 polis görev alıyor. 297 kişi aranıyor. şu ana kadar 60'ı yakalandı. Operasyonun kesinleşmiş hapis cezası olan 297 kişi hakıknda gözaltı kararı olduğu bildiriliyor.



İzmir'de uyuşturucu satmaktan dolayı kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik 1100 polisin katıldığı büyük operasyon başlatıldı.







İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında uyuşturucu satıcılarına yönelik büyük operasyon başlatıldı.







ŞU ANA KADAR 60 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI







Yaklaşık 1100 polisin katıldığı ve tüm ilçeleri kapsayan operasyonda şu ana kadar 60 kişi gözaltına alındı.







kaynak:mynet